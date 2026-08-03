Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer almaya devam ediyor. Premier Lig ekiplerinden Everton'ın, başarılı futbolcu için Galatasaray'a ilk resmi teklifini sunduğu öne sürüldü.

35 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

HT Spor'un haberine göre Everton, Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 35 milyon euroluk bonservis teklifi yaptı. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bu teklifi yeterli bulmayarak reddettiği iddia edildi.

GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Habere göre Galatasaray, milli futbolcunun transferine onay vermek için en az 50 milyon euro bonservis geliri bekliyor. Takımın önemli isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın ise önceliğinin Galatasaray'dan ayrılmak olmadığı belirtildi.

KEÇİÖRENGÜCÜ DE PAY ALACAK

Barış Alper Yılmaz'ın olası transferi halinde, oyuncunun eski kulübü Ankara Keçiörengücü de bonservis bedelinin yüzde 20'sini alacak.

OKAN BURUK DÖNEMİNDE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Galatasaray'a transfer olduğu ilk dönemde rezerv takıma kadar düşen Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'un göreve gelmesiyle birlikte yükselişe geçti. Başarılı futbolcu, önce sol bekte forma şansı buldu, ardından kanattaki performansıyla ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.