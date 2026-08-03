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Galatasaray'da isyan! Tribünler maç sonu fena patladı

Galatasaray'da isyan! Tribünler maç sonu fena patladı
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Galatasaray, hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kaldı. Son üç hazırlık karşılaşmasını kazanamayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar, transferlerin gecikmesi nedeniyle yönetimi tezahüratlarla protesto etti.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Fransız ekibi Rennes'i konuk etti. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

OSIMHEN PERDEYİ AÇTI

Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada Victor Osimhen'in korner organizasyonu sonrası kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Rennes ise 26. dakikada Esteban Lepaul'un golüyle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

RENNES GERİ DÖNDÜ

İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray, 50. dakikada Gabriel Sara'nın golüyle yeniden öne geçti. Ancak Rennes, Esteban Lepaul'un 58 ve 61. dakikalarda attığı gollerle skoru 3-2'ye getirdi. Sarı-kırmızılılar, 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltı golüyle beraberliği kurtardı ve mücadele 3-3 sona erdi.

PENALTI KARARI DEĞİŞTİ

Karşılaşmanın 8. dakikasında hakem Oğuzhan Çakır, Rennes lehine penaltı kararı verdi. Yardımcı hakemin uyarısının ardından pozisyonu yeniden değerlendiren Çakır, kararını değiştirerek penaltıyı iptal etti.

GALATASARAY KAZANAMIYOR

Yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Ümraniyespor'u 5-1 mağlup eden Galatasaray, daha sonra Monza'ya 2-0, Venezia'ya 3-0 kaybetti. Rennes beraberliğiyle birlikte sarı-kırmızılı ekip son üç hazırlık maçında galibiyet alamadı.

TARAFTARDAN YÖNETİME TEPKİ

Karşılaşmaya damga vuran olaylardan biri de tribünlerden yükselen transfer tezahüratları oldu. Transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan yönetime tepki gösteren taraftarlar, "Dursun Özbek transfer nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratları yaptı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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