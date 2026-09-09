Haberler

İzmir'de bankada rehin alma iddiası

İzmir'de bankada rehin alma iddiası Haber Videosunu İzle
İzmir'de bankada rehin alma iddiası
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İKNA EDİLİP, TESLİM OLDUİzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde silahla bir banka şubesine girip, içerdekileri rehin alan şüpheli, polis tarafından ikna edilip, teslim oldu.

İKNA EDİLİP, TESLİM OLDU

İzmir'in Karabağlar ilçesinde elinde silahla bir banka şubesine girip, içerdekileri rehin alan şüpheli, polis tarafından ikna edilip, teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, zırhlı polis aracına bindirilerek emniyete götürüldü. Bu sırada çevredeki meraklı kalabalık ise polisleri alkışladı.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi

Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı

Taktığı saatin fiyatı tartışma yarattı!
Ordu’da yerel televizyon yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralandı

Korkunç kaza kamerada! Medya patronunun durumu ağır
Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı

Acun Ilıcalı tarihi vaadini açıkladı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında 'bilgisayar çaldı' iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

Ünlü oyuncuya olay hırsızlık suçlaması
Kılıçdaroğlu Anıtkabir'de! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı

Ata'nın huzurunda! Yanında üç büyükşehir belediye başkanı vardı
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti

Sessiz sedasız Türkiye'yi terk etmişti! Süper Lig devine veda etti
Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump'a bak sen! İkisini paraya boğmuş