İzmir'de kömürlük cinayetinde 2 kardeş tutuklandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Naime Zeybek (65) apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürüldü. Oğulları Emre ve Alican Zeybek, olayın ardından tutuklandı. Emre Zeybek'in kıyafetinde annesine ait kan lekeleri bulundu.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Naime Zeybek (65), apartmanın kömürlüğünde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan oğullarından Emre Zeybek'in (42) kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesi bulaştığı belirlenirken, 2 oğlu da tutuklandı.

Olay, geçen yıl 13 Aralık'ta Gaziemir ilçesi Atıfbey Mahallesi'nde meydana geldi. Naime Zeybek, oğulları Emre Zeybek ve Alican Zeybek ile Karaburun ilçesindeki yazlıklarından döndü. Emre Zeybek bir süre sonra evden ayrıldı. Daha sonra Naime Zeybek, deterjan almak için apartmanın bodrum katındaki kömürlüğe indi. Annesinin geri dönmemesi üzerine bodrum kata inen Alican Zeybek, annesini kömürlükte kanlar içinde yerde buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, bıçaklanan Naime Zeybek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayetle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği bünyesinde özel ekip oluşturuldu. Çevredeki 30 güvenlik kamerası ile 10 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kamerasına ait toplam 600 saatlik görüntü incelendi. Olay öncesi ve sonrası apartmana girip çıkan kişilerin kimlikleri tespit edilip, ifadeleri alındı.

Soruşturma kapsamında Emre Zeybek ve Alican Zeybek gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilere ait dijital materyaller de incelendi. Kriminal incelemelerde, Emre Zeybek'in kıyafetinden otomobiline annesine ait kan lekesinin bulaştığı tespit edildi. Elde edilen deliller doğrultusunda Emre Zeybek'in annesini öldürdüğü değerlendirilirken, olayla ilgili her 2 şüpheli de geçen yıl 14 Aralık'ta sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

