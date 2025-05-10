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İzmir'de Anneler Günü'nde Öğretmen Anneler Buluştu

İzmir'de Anneler Günü'nde Öğretmen Anneler Buluştu
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İzmir'de düzenlenen Anneler Günü etkinliğinde, öğretmen anneler çocuklarıyla bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, annelik ve öğretmenlik arasındaki bağa vurgu yaptı.

İzmir'de Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, öğretmen anneler, aynı mesleği yapan çocuklarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, çok sayıda öğretmen katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, annelik ile öğretmenlik arasındaki derin bağ olduğunu belirterek, "Annelik, sabır, şefkat ve merhametle şekillenen dünyadaki en kutsal mesleklerden biridir. Bir milletin istikameti, annenin ilgiyle ve şefkatle mayaladığı değerlerin, evladın irfanını, şahsiyetini, vicdanına dönüşmesiyle tayin edilir." ifadelerini kullandı.

Yahşi, etkinliğin sonunda, öğretmenlerle, öğretmen annelerine hediye verdi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
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