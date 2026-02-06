Haberler

İzmir'de dereye düşen çocuğun cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde kaybolan Berivan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın dereye terliğini almak için girdiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Torbalı ilçesinde Fetrek Deresi'nde akıntıya kapılıp, suda kaybolan Berivan Bozan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Bozan'ın dereye atılan terliği almak için suya girdiği öğrenildi. Bozan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mustafa İÇ/TORBALI (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
