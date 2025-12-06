Beydağ ve Ödemiş'te 'Afet Müdahale Planı' toplantıları yapıldı

İzmir'in Beydağ ve Ödemiş ilçelerinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında toplantılar düzenlendi.

Beydağ'da gerçekleştirilen toplantı, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Beydağ Kaymakam Vekili Ramazan Aykut Saka, Beydağ Belediye Başkanı Şakir Başaran, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, afet çalışma grupları ve ana çözüm ortakları temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Daha sonra Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Çorumluoğlu'nun yanı sıra Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan ve AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantılarda, ilçelerin doğal afet riskleri, hazırlık çalışmaları ve müdahale süreçleri değerlendirildi.