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İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sergi açtı

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İzmir Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) arşivinden seçilen 38 fotoğraftan oluşan bir sergi açtı. Sergi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin kahramanlığı sayesinde püskürtülen 15 Temmuz kalkışmasını hatırlatmayı amaçlamaktadır. Sergi, farklı tarihlerde İzmir'deki farklı mekanlarda sergilenecektir.

İzmir Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) arşivinden seçilen 38 fotoğraftan oluşan sergi açtı.

Vali Süleyman Elban, Optimum AVM'deki serginin açılışında basın mensuplarına, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 8 yıl önce sinsice büyük bir kalkışma yapılmaya çalışıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve milletin kahramanlığı sayesinde çok kısa sürede kalkışmanın başarıyla püskürtüldüğünü belirten Elban, şunları kaydetti:

"Bu süre zarfında kalkışmada bulunanlar, bu milletin parasıyla alınmış tanklarla, F-16'larla ve tüm ağır silahlarla, sivil ve masum milletimizin üzerine bunları atmakta beis görmedi. Maalesef elinde en ufak silahı ve sopası olmayan, sadece yüreğinde imanı ve vatan sevgisi olan milletimiz bu kalkışmayı durdururken 253 şehidimiz oldu. 2 binin üzerinde gazimiz var. Hain girişimlere karşı milletimizin, özellikle de genç nesillerimizin daha duyarlı olmasını sağlamak üzere, o dönemde yaşanan ve hafızalardan silinmesini istemediğimiz kareleri milletimizin beğenisine sunmak için hazırladık. İnşallah milletimiz bir daha böyle hain bir kalkışmayla karşılaşmaz. İnşallah milletimiz bir daha vatanın birliği ve bütünlüğü, vatanın bekasıyla ilgili bir sıkıntıyla karşılaşmaz diye temenni ediyorum."

Elban, sergideki fotoğrafların AA muhabirleri tarafından 15 Temmuz gecesi çekildiğini belirtti.

Daha sonra serginin açılışı yapıldı. AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, sergideki fotoğraflarla ilgili Elban'a bilgi verdi.

Sergiyi çocuklarıyla gezen Zuhal Şahin, Almanya'da yaşadığını, fotoğrafları görünce aklına 15 Temmuz akşamı Türkiye'de yaşananların geldiğini anlatarak, "Çocuklarıma o gün neler yaşadığımızı ve milletin neler yaptığını anlatmaya çalıştım. O gece biz yurt dışındaydık ama babam Türkiye'deydi. Telefonla görüştük, bir şey oldu mu diye. Aklımız o akşam Türkiye'deydi. Çocuklarıma o geceyle ilgili Türkiye'yi sevmeyen insanların, Türkiye'yi paramparça yapmaya çalıştıklarını anlattım. Türk milletinin, asker olsun polis olsun, normal insanların buna izin vermediğini anlattım. O gece Türkiye'yi kimseye bırakmayacağımızı gösterdik." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar, 13 Temmuz'da Hilltown Karşıyaka AVM'de, 14 Temmuz'da İstinyePark İzmir AVM'de, 15 Temmuz'da ise Konak Atatürk Meydanı'nda sergilenecek.

Kaynak: AA / Güncel

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