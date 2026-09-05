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Ege'de 89 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı

Ege'de 89 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı ve Yakalandı
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İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, Aydın'ın Didim ilçesinde ise 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 57 düzensiz göçmen kurtarıldı, Aydın'ın Didim ilçesinde ise 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Menderes ilçesi açıklarında da can salında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 27 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında ise görevli Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu hareket halindeki lastik botu durdurarak 3'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi müdürlüklerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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