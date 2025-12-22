Haberler

İzmir'de 8'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 8'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde 56 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla yakalandı. 8'i çocuk olan göçmenler, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlardan kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçelerinde 8'i çocuk 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Karaburun açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler 2'si çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları yönlendirildi.

Ekipler durdurulan bottaki 6'sı çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Haberler.com
