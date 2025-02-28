İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Dikili ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Saat 17.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 10,67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Balıkesir'in sahil kesimleri gibi çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ DE DEPREMİ 4 OLARAK DUYURDU

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 16.4 kilometre olarak açıkladı.