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İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

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Ege Denizi'nde İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Dikili ilçesi açıkları olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Saat 17.09'da kaydedilen sarsıntı, yerin 10,67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın ve Balıkesir'in sahil kesimleri gibi çevre illerden de hissedildi

KANDİLLİ DE DEPREMİ 4 OLARAK DUYURDU

Öte yandan, Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini ise 16.4 kilometre olarak açıkladı.

İzmir'de 4 büyüklüğünde deprem

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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