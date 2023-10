İzmir'de 30 Ekim Anması: "Depremzedelere Verilen Sözler Tutulmadı, Yıkılan Evler Yerine Konulmadı"

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 30 Ekim İzmir Depremi'nin 3'üncü yılında Bayraklı Deprem Anıtı'nda basın açıklaması yaptı. Depremzedelerin mağduriyetlerinin sürdüğü vurgulanan Açıklamada, "Verilen özler tutulmadı, yıkılan evler yerlerine konulmadı. Çok sayıda yurttaş yıkılan evini ya da işyerini geri alamadı. Depremde evlerin yıkılmasından sorumlu olanlar tam olarak ortaya çıkarılmadığı gibi, özellikle kamu görevlisi olan birçok sorumlu da hala aramızda" denildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020, saat 14.51'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 117 kişi, depremin 3'üncü yılında anıldı. İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri depremin yıl dönümünde Bayraklı'daki Deprem Anıtı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyonu Kurulu Dönem Sözcüsü Aykut Akdemir okudu. Akdemir, "30 Ekim 2023 bundan tam 3 yıl önce burada en büyük acıyı yaşadık. Yıkılan 6 binada 117 kişi hayatını kaybetti, bin 35 kişi yaralandı. 731 bina ağır, 598 bina orta düzeyde hasar aldı. Bayraklı olmak üzere, çeşitli ilçelerde yıkım ve hasarlar oluştu ve can kayıpları yaşandı. Sayısız acı haber ve yaşanan mağduriyetlerin üzerinden tam 3 yıl geçti. Depremde kaybettiğimiz canların acısı devam ediyor, sorumluların cezalandırılması, yeni kayıplarla, acılarla bir daha karşılaşmamak için gerekli çalışmaların yapılmasını beklerken 3 yıl geçti" dedi.

"KAMU GÖREVLİSİ OLAN BİRÇOK SORUMLU H A L A ARAMIZDA"

Depremzedelere verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Akdemir, "Depremi yaşayanların; canını, sevdiklerini, evlerini, hayat düzenlerini kaybedenlerin mağduriyeti devam ediyor. Verilen sözler tutulmadı. Depremde yıkılan evleri henüz yerine konulmadı. Bugün hala, yıkılan binaların yerine yapılan binalarda çok sayıda yurttaş evlerini ya da işyerlerini geri alamadı. Binaların yıkılmasında sorumluluğu olanların henüz tam olarak ortaya çıkarılmadığı gibi, özellikle kamu görevlisi olan birçok sorumlu hala aramızda" ifadelerini kullandı.

"KONUTUNU DÖNÜŞTÜREMEYEN VATANDAŞLAR ÖLÜME TERK EDİLMİŞTİR"

Akdemir, şöyle konuştu:

"Depremin acılarını yaşarken, sebepleri, sorumluları ortadayken, yeni imar afları, depremin rantı konuşmaları hala devam ediyor. Oysa Anayasa'ya göre, konut hakkının sağlanması ve gerekli tedbirlerin alınması, devletin sorumluluğundadır. Ancak, merkez ve yerel yönetimler tarafından yapılan uygulamalar, afet sonrasında hasar alan binaların yıkılıp yeniden yapılması, serbest piyasanın işleyişine bırakılmış, mali gücü olanlar ile olmayanlar arasında bir ayrım yapılmıştır. Mali nedenlerle konutunu dönüştüremeyen vatandaşlar ne yazık ki yaşanması muhtemel bir depremde ölüme terk edilmiştir."

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremini de hatırlatan Akdemir, "Her deprem, unutulan her acı, sorulmayan her hesap daha büyük kayıpları, acıları yaşattı bize. 6 Şubat depremini yaşadık. Acılarını, kayıplarını rakamlarla tarif etmek mümkün değil, kelimeler yetersiz kalıyor. İktidarların, bilim ve tekniği hiçe sayan uygulamaları ile yeni can kayıplarına yol açtı, açmaya devam ediyor.

İktidarların sorumsuz kararları, popülist politikaları ve denetimsizlik nedeniyle doymak bilmez kar hırsına yenik düşen kentlerimiz, beton mezarlar oluyor hepimize. Sağlıklı kentleri yaratmanın yolunun bilimsel bir yaklaşım, nitelikli eğitim ve mesleki gelişim olduğu bilinci ile her bir paydaşımızla mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

"İZMİR DEPREMİ TÜM TÜRKİYE'YE BİR UYARIYDI, BEDELİNİ AĞIR ÖDEDİK"

Akdemir sözlerini şöyle tamamladı:

"Biliyoruz ki topraklarımızdan 80 km uzakta gerçekleşen depremin İzmir'de yarattığı hasar, depreme karşı ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gösteren, sonuçları korkunç bir uyarıdır. Üstelik bu uyarı yalnız İzmir'e değil aynı zamanda İstanbul'a, Elazığ'a, Van'a, neredeyse tamamı deprem kuşağında yer alan tüm Türkiye'ye bir uyarıydı. Biz 30 Ekim'de de, 6 Şubat'ta da bedelini çok ağır ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Bir sonraki deprem gerçekleşmeden ve yeni acılarla yüzleşmeden; karar vericileri harekete geçmeye, halkımızı da geçici rantları reddederek geleceklerini güvenli hale getirecek taleplerde bulunmaya davet ediyoruz. Aksi halde bir başka depremde yaşamını yitirecek her yurttaşımızın kanı tedbir almayanların ellerine bulaşacaktır. Depremde hayatını kaybeden yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor benzer acıları bir kez daha yaşamamayı diliyoruz."

Açıklamanın ardından, depremde hayatını kaybedenlerin anısına Deprem Anıtı'na mum ve karanfiller bırakıldı. Hayatını kaybeden 117 kişi için saygı duruşunda bulunuldu.