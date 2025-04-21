İzmir'de 23 Nisan Renklerin Dünyası Sergisi Açıldı

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında "23 Nisan Renklerin Dünyası Sergisi" açıldı.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen sergide 8 ilçe, 35 okul ve 80 öğrencinin resim çalışmaları beğeniye sunuldu.

Etkinlik, İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin "Quartet" dinletisiyle başladı.

Genç müzisyenlerin seslendirdiği eserler, alandaki dinleyicilerden büyük ilgi gördü. Ardından Bayraklı Nedret İlhan Keten Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Bir Ege Rüyası" adlı zeybek gösterisi izleyicilerden alkış aldı.

Protokol üyeleri, "Renklerin Dünyası" sergisini gezerek öğrencilerin sanata olan ilgisini ve yeteneklerini yansıtan çalışmaları inceledi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Adem Arslan, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, siyasi parti temsilcileri, eğitim yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.