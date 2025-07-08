İzmir'de 1500 Kınalı Keklik Doğaya Salındı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, İzmir'in Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerinde toplamda 1500 kınalı kekliği doğaya bıraktı. Kekliklerin salımı, avın yasak olduğu bir askeri bölgede gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir'in Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerinde 1500 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
DKMP'ye bağlı üretim istasyonlarında yetiştirilen 1500 kınalı keklik Kemalpaşa, Foça ve Bergama ilçelerine getirildi.
Foça ilçesindeki salım işlemi, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığına bağlı askeri bölgede yapıldı.
Söz konusu askeri bölgede avın tamamen yasak olması nedeniyle, kekliklerin bırakıldığı bu alanların, yaban hayvanlarının güvenle çoğalabileceği doğal yaşama dönüşmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel