İzmir'de 1 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin sanıklar hakim karşısında

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 20 Kasım 2024'te 1 polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar M.S.Ç, kardeşi S.Ç. ile tutuksuz sanıklar B.Ç, S.K. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, aynı olayda yaralanan müştekiler polis memuru İ.G, komiser F.H.A. ile şehit polis memuru Mehmet Tozun'un yakınları da hazır bulundu.

Kimlik tespitlerinin ardından söz verilen sanık S.Ç, olayın yaşandığı gün bir şahsın kendisine "dur" diyerek bağırdığını ve önünü kestiğini savundu.

Boğuşma sonrasında o kişiyle yere düştüğünü ardından silah sesi duyduğunu anlatan sanık, "Vuruldum sandım ancak üzerimdeki kişinin bağırdığını duydum. Bir silah sesi daha duydum sonra kaçıp eve gittim." diye konuştu.

Diğer sanık M.S.Ç. ise panelvandan inenlerden birinin kardeşi S.Ç'nin üzerine koştuğunu belirterek, "2 kişi kardeşimin arkasından koşuyordu. Sonra o panelvan aracın camına ateş ettim. Kardeşimin üzerindeki kişiden bağırış sesi duydum. Kardeşime kurşun isabet etmemesi için o kişinin yanına yaklaştım. Herkese bir el ateş ettim. Sendeleyerek başka biri daha geldi. 'Ben polisim' deyince o korkuyla kaçtım. Silahı da çöp konteynerinin içine atmıştım. Gelenlerin polis olduğunu bilmiyordum, hasım yaşadığımız kişiler sandım."

Müşteki polis memuru İ.G. ise olayın yaşandığı gün polis aracından "1 kişinin silahla dolaştığı" yönünde anons geçildiğini duyduğunu ifade etti.

Sanık S.Ç'nin kendilerini fark ettikten sonra belini tutarak ve yön değiştirerek kaçtığını kaydeden İ.G, "(Dur polis) dememe rağmen kaçtı. Kovalama esnasından birkaç el silah sesi duydum. Şehit polisimiz Mehmet Tozun'un havaya uyarı amaçlı silahla ateş açtığını düşündüm. Vurulduğum anda sanık M.S.Ç'nin ateş ettiğini net şekilde gördüm. Hatta son nefesim olabilir diye yardım amaçlı gelenlere saldırganların adını söyledim." diye konuştu.

Müştekilerin avukatı Tolga Yurdakul da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tanık anlatımlarıyla devam eden duruşmada iddia makamı, sanıkların mevcut halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesine, olay anına ait kamera görüntülerinin iyileştirilmesi için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Laboratuvar Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Seferihisar'da polis ekipleri, 20 Kasım 2024'te, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

Şüpheli M.S.Ç'nin bölgeye gelen ekiplere ateş açması sonucu yaralanan 3 polis memuru hastanelere kaldırılmış, Mehmet Tozun tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında M.S.Ç. ile kardeşi S.Ç, tutuklanmış, B.Ç ve S.K. hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler B.Ç. ile S.K. hakkında "bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma" suçundan 5'er yıla kadar, M.S.Ç. ve S.Ç. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 42'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
