İZBETON davasında 13 sanık savunma yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" davasında tutuksuz 56 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince 4. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda görülen davaya, İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi ile SS İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifine yönelik "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" iddiaları soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Celsede, İZBETON AŞ'nin araç ve iş makinesi kiralama ile hizmet alımlarına ilişkin hakediş belgelerinde "evrakta sahtecilik" ve "usulsüzlük" yapıldığı iddiaları üzerine mahkemenin suç duyurusunda bulunmasının ardından, "özel belgede sahtecilik" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından haklarında dava açılan 13 sanık savunma yaptı.

Söz verilen Heval Savaş Kaya, iç denetim raporlarında "evrakta sahtecilik" suçunun işlendiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"Yargılamanın iç denetim raporlarına istinaden başladığını, seçimden sonra maksatlı olarak hazırlandığını söylemiştim. Bu raporların FETÖ'cü zihniyetle suç uydurularak düzenlendiğini söylemiştim. Elimizdeki bilirkişi raporu benim söylediklerimi teyit etmiştir. Yargılamanın oluşmasına sebebiyet veren, kötü niyet ve iftirayla oluşturulan bu iç denetim raporları resmi belge oldukları için resmi belgede sahtecilik suçu işlenmiştir. İç denetim raporlarının yok sayılmasını talep ediyorum."

Adli kontrol hükümlerinin kaldırılması talebinde bulunan Kaya, "Bu kadar insanın mağduriyetine sebep olan resmi evrakta sahtecilik suçu işleyen iç denetçiler hakkında suç duyurusunda bulunma ve tazminat davası açma hakkımı saklı tutuyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, eksik belgelerin tamamlanarak yeniden bilirkişi raporu aldırılmasına ve adli kontrollerin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşma sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarıyla sürdü.

Hakim, birleşen iddianame yönünden bilirkişi raporunun beklenmesine, adli kontrollerin de devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifinde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Başsavcılık tarafından "iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı soruşturması sonunda "edimin ifasına fesat karıştırmak" suçunu birden fazla kez zincirleme şekilde işledikleri iddiasıyla 56 şüpheli hakkında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle ilk hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

"Asfalt kaplaması, yol ve inşaat bakım onarım ve yenileme işlerindeki" yolsuzluk soruşturması sonunda ise "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırmak" suçlarından 44 şüpheli hakkında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan ikinci iddianame, İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında, "kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep edilmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden 13 sanığın, "özel belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 5'er yıl 6'şar aydan 18'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmış, mevcut dosyayla birleştirilmişti.