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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3.8 Milyon TL Ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3.8 Milyon TL Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne atık su kirliliği ve vahşi çöp depolama sebebiyle toplamda 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uyguladı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, atık su kirliliğine neden olduğu ve Tire'de vahşi çöp depolama yaptığı gerekçesiyle 3 milyon 854 bin 237 lira ceza uyguladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de yapılan denetimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin; Torbalı'daki ve Menemen'deki atık su arıtma tesislerinin standartlara aykırı ve çevre kirliliğine neden olacak şekilde atık su deşarj ettiği, Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi'nin atık suları arıtmadan deşarj ederek su kirliliğine neden olduğu, Tire'de ise gerekli izinleri ve çevresel önlemleri almadan vahşi çöp depolama yaparak çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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