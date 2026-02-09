İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisinde Torbalı ve deprem yaptırımları tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi şubat ayı meclis toplantısının birinci oturumunda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen 11 kentteki konutlar tartışmaya neden oldu.

Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantı İzmir Büyükşehir Başkanvekili Zafer Levent Yıldır başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda söz alan AK Parti Karabağlar Meclis üyesi Kazım Erten, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin meclis oturumunda yaptığı konuşmayı eleştirerek, "Sayın Denizli'nin meclis oturumunda bir görüşle alakalı, bir meclis üyesine takındığı tavır İzmir'in demokrasi eşiğinin altında kalan bir tavır olarak görüyorum, onu vurgulamak istiyorum. İzmir'e yakışmayan bir tavırdır." dedi.

CHP Çeşme Meclis üyesi Esra Koçdemir ise Belediye Başkanı Lal Denizli'nin konuşmasının başının ve sonun kesildiğini savunarak, algı yaratmak için özellikle bir bölümünün servis edildiğini söyledi.

Toplantı esnasında bir grup, üzerinde "Basmane Çukuru'nda gökdelen istemiyoruz" yazılı pankart açarak açıklama yapmak istedi.

Guruba müdahale eden güvenlik görevlileri ve zabıtalar pankartı toplayarak, grubu dışarı çıkardı.

Protesto üzerine meclis başkanı oturuma 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından meclis toplantısına devam edildi.

AK Parti Torbalı meclis üyesi Gizem Akyüz Duman, 5 Şubat'ta Torbalı'da yağmur sularında aracıyla mahsur kalan 58 yaşındaki Mehmet Ekinci'nin hayatını kaybettiğini anımsatarak Allah'tan rahmet diledi.

Bu tür olayların ardından hiç kimsenin konuşmaması gerektiğini anlatan Duman, "Torbalı Belediye Başkanı 'bu benim sorumluluğum değil, bu benim görevim değil' şeklinde açıklamalar yaptı. Hakkında bir çift laf etmek istiyorum. Başsağlığı diledim müsaade edin konuşmamı bitireyim. Torbalı'da göreve geldiğinde beri sürekli ilçemizi skandallarla yöneten bir belediye başkanı var. Bu benin görevim değil, şu benim görevim değil deyip kenara çekiliyor. Vefatın yaşandığı yerle ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararının altında Torbalı Belediyesinin imzası var." dedi.

Araya giren Başkanvekili Yıldır, soruşturmanın sürdüğünü, herkesin buna dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bu konuyu şu an için gündeme getirmemek gerektiğini arkadaşlarla konuştuk. Konu hakkında savcılıkça bir çalışma yürütüldüğünü, dolayısıyla burada yapılacak konuşmalarda konuyla ilgili herhangi bir ilişki kurmayın. Ne TCDD, ne İZBAN, ne Torbalı, ne Büyükşehir ne İZSU bunu konuşmamayı tercih ettik. Buna özen gösteriniz, çünkü konu araştırılıyor, kusurlu olanlar açığa çıkar." diye konuştu.

CHP'li bazı meclis üyelerinin deprem bölgesinde yatırımlarını eleştirmesi üzerine söz alan AK Parti Torbalı meclis üyesi Enes Uğuz da, 6 Şubat depremlerinde 11 ilde 14 milyon insan etkilendiğini ve 53 bin insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Depremden etkilenen illerde 455 bin konut yapıldığını ve bunun önemli bir başarı olduğunu belirten Uğuz, şunları söyledi:

"Bu arkadaşların temsil ettiği zihniyet deprem bölgesine çöp konteyneri göndermeyi hizmet sayıyor. 21. yüzyılda bu meclisin yönettiği ilçede biz doğru düzgün çöpleri toplayamıyoruz. Bu arkadaşların 455 bin konuta çamur atmadan önce bunu düşünmesi gerekiyor. Konut yapacağız diye bu şehirde dolandırılan, bu mecliste çalışan arkadaşlar var. Bu meclisin önceki dönem başkanı sosyal konut projesinden içeride. CHP eski il başkanı yargılanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kendi çalışanları dolandırıldı. 100 milyar doların üzerinde bir yatırımla 455 bin konut yapılacak ve bunlar burada acımasızca eleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Uğuz, Başkanvekili Yıldır'ın meclis üyesi Gizem Akyüz Duman'ın konuşmasını da kesmesine tepki göstererek konuşmaların tamamlanmasını istedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca ise, Torbalı'daki olaya ilişkin bir grup kararı olmadığını belirterek, konuya ilişkin gerekli açıklamayı yapacağını söyledi.

"İzmir genelinde taşkın riski taşıyan kaç tane alt geçit olduğunu? Buralarda yağmur suyu tahliye alt yapısı var mı?" diye meclis önerge verdiğini anlatan Atmaca, "Torbalı meclis üyesi iki arkadaşımız oradaki yaşanılan sıkıntıdan dolayı bunu gündem yapmalarından daha doğal da bir şey olmaz. Kimseyi suçlamadılar, hiçbir kuruma atıfta bulunmadılar. Sadece UKOME kararına ifade etmeye çalıştılar. Bunlar zaten olması gerekenler. Biz deprem bölgesindeki sorunları bu meclise taşıyorsak Torbalı'daki sorunu bu meclise taşımadan olmaz. Kimseyi mahkum etmediler, kimse hakkında iddiada bulunmadılar. Hiçbir kurumu lekeleyici bir ithamda bulunmadılar." diye konuştu.