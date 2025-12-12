Haberler

İzmir'de işçiler işbaşı ve sosyal hak eylemlerine devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılan işçiler, sosyal hak talepleri için eylemlerini sürdürüyor. Genel-İş Sendikası üyeleri, Kültürpark'ta yarım gün iş bırakarak taleplerini dile getirdi. Sendika temsilcileri, belediye yönetimi ile yapılacak görüşmelerin sonucunu bekliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İZELMAN, İZENERJİ, İZFAŞ, İZTEK ve Ege Şehir'de temmuz ayında ücretsiz izne çıkarılanlar ile sosyal haklarını alamayan işçiler eylemlerini sürdürdü.

Pazartesi günü başlatılan eylemin beşinci gününde yarım gün iş bırakan bir grup Genel-İş Sendikası üyesi işçi ve sendika temsilcileri, Kültürpark 9 Eylül Kapısı önünde bir araya geldi.

Burada çeşitli sloganlar atan işçiler "Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun, artık yeter" yazılı pankart açtı.

Genel-İş İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar, sosyal hak ödemelerinde gecikmeler yaşandığını belirterek, bu ödemelerin kısa vadede yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

Taleplerinin haklı olduğunu savunan Kenar, şöyle devam etti:

"Bizim sadece tek bir derdimiz var. Aşımız, ekmeğimiz ve onurumuz. Öncelikle bu havuz, bu sistem kim tarafından var edildiyse burada bulunan arkadaşlarımızın bir an önce ekmeklerine, işlerine geri dönmesini talep ediyoruz. Devamında da ücretlerimizle ilgili bir ödeme takvimi bekliyoruz. 4 gündür belediye tarafından bir çağrı yok. Bir masa kurulması yok."

Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise DİSK Genel-İş Toplu Sözleşmeler Daire Başkanı Faruk Saral'ın bugün belediye yönetimi ile görüşeceğini ifade etti.

Topal, görüşmeden olumlu sonuç çıkması halinde eylemlerini sonlandıracaklarını belirtti.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz da sendika olarak Türkiye'nin her yerindeki işçilerin hak mücadelesini desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Melike Balkaya - Güncel
