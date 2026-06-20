İzmir ve çevre illerde YKS heyecanı yaşanıyor

İzmir, Aydın ve Uşak'ta Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılıyor.

Sınava Konak ilçesindeki İzmir Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde girecek adaylar erken saatlerde okula geldi.

Adaylar kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

Görevliler, okul çevresinde bekleyen velilerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi.

Aydın

Aydın'da 45 okul binasında 12 bin 241 aday, TYT'ye girdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde sınava giren bazı adayların yakınları bekleme alanlarında Kur'an-ı Kerim okudu.

Uşak

Kentte 9 bin 166 adayın katıldığı TYT için sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerinde önlemler alındı.

Merkezlere gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

Öğrencilerin yakınları, sınav merkezlerinin çevresinde bekliyor.