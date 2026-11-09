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İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında saat 11.30'da patlamayla yangın çıktı

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İzmir Aliağa'da demir çelik fabrikasında saat 11.30'da patlamayla yangın çıktı
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İzmir'in Aliağa ilçesinde Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki demir çelik fabrikasında saat 11.30 sıralarında patlamayla yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İZMİR'deki demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, saat 11.30 sıralarında patlamayla birlikte yangın çıtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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