İzmir Açıklarında 75 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında 5'i çocuk 75 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, bottaki 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça açıklarında ise bir lastik botun su alıp batması sonucu denize düşen düzensiz göçmenlerden 28'i bölgeden geçen bir ticari gemi tarafından, 13'ü ise bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 3 bot ile başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.