İZBETON Davasında Suçlamalar Reddedildi

ERTEN, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Aranın ardından dava tutuksuz sanıkların savunmalarıyla devam etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni ve dönemin İZBETON Yönetim Kurulu üyelerinden tiyatrocu Yücel Erten, kendisine yöneltilen suçlamaları şaşkınlıkla karşıladığını söyledi. Erten, "80 yaşında bir tiyatro sanatçısıyım. Ömrüm boyunca cumhuriyetin temel değerlerini, demokrasi ve sanatı savundum. Sanat bayrağını yurt içinde ve yurt dışında dalgalandırdım. 70 yıl sürüncemede kalan İzmir Şehir Tiyatrosu'nu kurup başarıya ulaştırdım. Eserlerimden telif almadım. Rejisörlükten para almadım. Belediye ile bir kuruş alışverişim olmadı. Hizmetimin karşılığında bana masum bir ücret ödendi. Şöyle ki ilk sene İZBETON ikinci sene İZELMAN yönetim kurulundaydım. Sanat yönetmenliğini üstlenmişken, yönetim kurulu toplantılarına zaman ayıramadım. Kentsel dönüşüm, kooperatif konumun dışındadır. Böyle bir suçlamayı şaşkınlıkla karşılıyorum. Tunç Soyer'i demokrat, sanata değer veren kişiliğiyle tanırım. Gaffar Karadoğan'ı da sağlık sebebiyle tanıyorum. Tanımadığım, tanışmadığım insanlarla dolandırıcılığa teşebbüs etmiş olabilir miyim? 31 Aralık 2021 tarihinde yönetim kurulundan ayrıldım. İddianamede suç isnat edilen tarih ise 2022. Suç tarihlerinde yönetimde olmadığım için hiçbir şeye onay vermem mümkün değildir, suçsuzum" dedi.

'KARARLARDA İMZAM YOKTUR'

Dönemin Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi ve İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi Gaffar Karadoğan, Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev yapan hekimlerin ek gelir için belediyeye bağlı iştiraklerde de mesai yaptığını söyledi. Karadoğan, "Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'na bağlı olmayan tek hastanedir. Döner sermayesi yoktur. O yüzden hekimler daha düşük maaşlara çalışırlar. Bu sebepten ötürü belediye de ek gelir olması için hekimleri kendi iştiraklerinde yarı zamanlı iş hekimi olarak görevlendirir. Ancak başhekim ve yardımcıları iş hekimliği yapamaz. Ben de başhekimlik görevine geldiğimde yönetim kurulunda yer alan dört arkadaşımla farklı yerlere yönetim kurulu üyesi yapıldım. 2024 Eylül ayında başhekimlikten istifa ettim ve doğal olarak da yönetim kurulundan da istifa etmiş oldum. Başhekim ve yardımcılarının belediyenin farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olması 2005 yılından beri vardır. Söz konusu kararlarda imzam yoktur" ifadelerini kullandı.

Dönemin İZBETON Yönetim Kurulu Üyesi ve İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan da üzerine atılı suçlamaları reddedip, "Benim dahil olduğum toplantılarda kooperatif konuları hiç konuşulmadı. Söz konusu kararlarda da imzam bulunmamaktadır" diye konuştu.

'TUGAY HAKKINDA SUÇ DUYURUSU'

Duruşmada savunma yapan İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı ve İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hüseyin Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Cengiz, "Belediye değişince kıymetini bilmeyen biri başa geçti. Seçtiğimiz kişi inşaatları durdurarak hayalleri yıktı. Mağduriyetin ana sebebi şu anki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Toplumda yarattığımız güvenle insanlar kooperatife üye oldu. Bizler aidiyet yaratarak inşaatın başlamasını ve bitmesini bekledik. Ancak yeni yönetim kooperatif çalışmalarını durdurdu. Bu teminat mektubu İZBETON'a teslim edildi, sözleşme imzalandı. Sözleşmeler feshedildikten tam 1 yıl sonra tazminatlar nakde çevrildi. Maddi zararı da katlamış oldular. Bu 5 milyon, kooperatif üyesi vatandaşlardan çıkacaktı. Mağduriyetlerle ilgili hiçbir adım atmadıkları için 4 Ağustos 2025'te Cemil Tugay hakkında suç duyurusunda bulundum. Yasal yollarla hakkımı korumaktan daha doğal ne olabilir? Bunun üzerine Tugay, beni İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'ndan (İEKKK) çıkardı. Beni ve iş dünyası derneğini cezalandırmak istiyor. Haklıyım ve mağdurum. Kooperatifin 1 milyar lira varlığı var. Dolandırıcılık bunun neresinde? Biz güven inşa ederken Belediye Başkanı kooperatif üyeleri ile yöneticilerin arasını açmaya çalışıyor. Bizler dolandırıcı değil, uygun fiyata ev yapmaya çalışan dayanışmacı insanlarız. Dolandırıcılığa teşebbüsten yargılanıyorum. İddianamede suç bile gerçekleşmemiş" dedi.

Hakim karşısına çıkan diğer tutuksuz sanıklar da suçsuz olduklarını belirtip, beraat talebinde bulundu. Tutuksuz sanıkların dinlenilmesine yarın devam edilmesi kararı veren heyet, duruşmaya ara verdi. Dava yarın üçüncü oturum ile devam edecek.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,