İZBETON Davasında Duruşma Gerilimli Başladı

'SAYGILI OL, GÜLÜNECEK BİR ŞEY YOK'

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 'İş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı' ile ilgili davanın duruşması, aranın ardından yeniden başladı. Heval Savaş Kaya'nın savunmasından önce önce avukatlar ile hakim arasında tartışma yaşandı. 'Kooperatif' dosyasından tutuklu bulunan Kaya, savunma yapmak için ayağa kalktı, bu sırada yanındaki jandarma personeli de ayağa kalktı. Heval Savaş Kaya'nın avukatı, savunma hakkı kapsamında baskı oluşturduğu gerekçesiyle duruma tepki gösterdi. Hakim ise sanığın kendi dosyalarında tutuklu olmadığını, güvenlik nedeniyle durumun jandarmanın inisiyatifinde olduğunu belirtti. Karşılıklı tartışmanın ardından hakim, güldüğü gerekçesiyle Kaya'ya, 'Saygılı ol, gülünecek bir şey yok. Savunmanı almaya çalışıyoruz' diyerek uyarıda bulundu.

'BU RAPOLAR, KÖTÜ NİYETLE HAZIRLANMIŞTIR'

Tartışmanın son bulmasının ardından Heval Savaş Kaya, savunma yapmaya başladı. Kaya, "2019 yılı Temmuz ayında İZBETON Genel Müdürü olarak göreve başladım ve 2024 yerel seçimlerinde yönetimin değişmesinin ardından görevimden istifa ettim. Savcılık, kötü niyetli, iç denetim raporlarına dayanarak hakkımda iki iddiadan soruşturma başlattı. Bu raporlar; siyasi baskılarla, korkak ve kötü niyetle hazırlanmıştır. Şahsıma ilişkin iki istinat vardır. Her ikisinde de ihalede alt taşeron çalıştırıldığı iddia edilmiştir. Bu da yine hatalı ve kötü niyetli iç denetim raporuna dayandırılmıştır. Bu ihalelerde alt taşeron kullanılmamış, bazen araç kiralamaları yapılmıştır. Araç kiralamak da alt taşeron kullanmak değildir. İZBETON'un araç kiralamasının önünde hukuki ve yasal bir engel de yoktur. Alt taşeronla çalışmış olsaydık bile bu 'edimin ifasına fesat karıştırma' suçunu oluşturmayacaktı. İZBETON ve Büyükşehir arasındaki sözleşmeden kaynaklı sorun varsa, bu hukuki itlaftan ibarettir. Dosyada suç kastı yoktur. Suçun unsurları oluşmamıştır" dedi.

İLK OTURUM SONA ERDİ

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanıklardan Kent A.Ş. Temizlik Bölge Şefi sanık İ.O.K, "Hak edişler, görev belgesine göre belirlenir. GPS'e göre belirlenmez. Takip cihazlarını güvenlik amacıyla kullanıyoruz. Çünkü bazen sinyal kesebiliyor. Onun dışında araç işte olup, kontağı kapalı durumda olabiliyor. Kontak kapalı olduğunda da GPS çekmez. Örnek vermek gerekirse, zamanında bir aracımızın su bidonlarını başka bir yere döktüğünü belirleyip, personele ceza yazmıştık. GPS tam olarak bu işe yarar" diye konuştu. Duruşmada savunma yapan tüm sanıklar da beraat talebinde bulundu. Son sanığın savunmasının ardından hakim, ilk oturumu sona erdirdi. Duruşma yarın ikinci oturumuyla kaldığı yerden devam edecek.

Tolga TAHÇI/İZMİR,