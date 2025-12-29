Haberler

Tren beklerken kalp krizi geçirdi, ilk müdahaleyi perondaki sağlıkçı yaptı

Güncelleme:
İzmir'in Çiğli ilçesinde İZBAN trenini bekleyen 73 yaşındaki Hamit Öğretim, kalp krizi geçirerek yere yıkıldı. Bir sağlık çalışanı tarafından yapılan ilk müdahale sayesinde nabzı geri kazanıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde İzmir Banliyö Sistemi ( İzban ) trenini beklerken kalbi duran hastaya ilk müdahale peronda bekleyen bir sağlık çalışanı tarafından yapıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 16.40 sıralarında İZBAN Çiğli İstasyonu'nda meydana geldi. Peronda tren bekleyen Hamit Öğretim (73), fenalaşarak düştü. O sırada tren bekleyen bir sağlık çalışanı, Öğretim'in kalp krizi geçirdiğini ve nabzının atmadığını tespit edip kalp masajı yaptı. Sağlık çalışanı, istasyonda bulunan taşınabilir şok cihazı (OED) ile de hastaya müdahale etti ve hastadan nabız alındı. Hastaya kalp masajıyla müdahale sürerken istasyona gelen sağlık ekiplerince Öğretim, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay istasyonun güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde sağlık çalışanının hastaya müdahale ettiği görüntüler yer aldı. Hastanedeki tedavisi süren Öğretim'in entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber: Mustafa İÇ – Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
