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İyilik Var projesi Fethiye'de 26. festivalde gökyüzüne taşındı

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İyilik Var projesi Fethiye'de 26. festivalde gökyüzüne taşındı Haber Videosunu İzle
İyilik Var projesi Fethiye'de 26. festivalde gökyüzüne taşındı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İyilik Var projesi, Fethiye'deki 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yamaç paraşütüyle gökyüzüne taşındı. Beşkaza Meydanı ve Çalış bölgesi semalarında dalgalandırılan bayrakla iyilik kültürünün yaygınlaştırılması amaçlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen "İyilik Var" projesi, Fethiye'de düzenlenen 26. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında gökyüzüne taşındı.

Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve gönüllülük bilincini güçlendirmeyi amaçlayan proje doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda Fethiye'de Beşkaza Meydanı ve Çalış bölgesi semalarında motorlu yamaç paraşütüyle "İyilik Var" bayrağı dalgalandırıldı.

Uluslararası nitelikteki festival aracılığıyla gerçekleştirilen farkındalık çalışmasıyla, iyilik kültürünün yaygınlaştırılması ve iyiliğin insanları ortak değerlerde buluşturan evrensel bir dil olduğunun vurgulanması amaçlandı.

Kaynak: AA
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