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LÖSEV'li Gençler Kriminal Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti

LÖSEV'li Gençler Kriminal Daire Başkanlığı'nı Ziyaret Etti
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Lösemiyi yenen LÖSEV'li gençler, Ankara Kriminal Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek adli bilimler ve kriminal inceleme süreçleri hakkında bilgi aldı. Olay yeri inceleme, delil toplama ve laboratuvar çalışmaları uygulamalı olarak anlatıldı; gençler laboratuvarları gezerek uzmanlara sorularını yöneltti. LÖSEV yetkilileri, iş birliği için teşekkür etti.

(ANKARA) - Lösemiyi yenerek sağlıklı yaşamlarına devam eden LÖSEV'li gençler, Ankara Kriminal Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, adli bilimler ve kriminal inceleme süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler edindi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na kayıtlı, lösemi ve kanseri yenen gençler, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyarette, gerçek olaylardan yola çıkılarak gerçekleştirilen sunumlar sayesinde gençler, televizyon dizileri ve haberlerde sıkça karşılaştıkları kriminal inceleme süreçlerinin bilimsel yönünü yakından tanıma fırsatı buldu.

Uzman personel tarafından yapılan bilgilendirmelerde olay yeri inceleme, delil toplama, kriminal analiz ve laboratuvar çalışmaları gibi birçok konu uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Ziyaret kapsamında kriminal laboratuvarlarını da gezen LÖSEV'in iyileşmiş gençleri, kullanılan teknolojik ekipmanları ve analiz yöntemlerini yerinde inceleyerek adli bilimlerin işleyişi hakkında bilgi sahibi oldu. İnteraktif anlatımlar sayesinde gençler merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltme imkanı bulurken, teorik bilgileri uygulamalarla pekiştirdi.

LÖSEV yetkilileri, gençlere kapılarını açarak bilgi ve deneyimlerini paylaşan Kriminal Dairesi Başkanlığı yetkililerine teşekkür etti, bu tür iş birliklerinin gençlerin ufkunu genişleten önemli deneyimler sunduğunu belirtti.

Kaynak: ANKA
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