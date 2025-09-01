İYİ Partili Usta ve Yüksel, Samsun'da gazetecilerin sorularını yanıtladı

? İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ve İYİ Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Samsun'da basın toplantısı düzenledi.

İYİ Parti Samsun İl Başkanlığında, "Birinci vazifemiz gereği, süslü yalanlara karşı milletimize gerçekleri anlatacağız" sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan Usta, 1-4 Eylül tarihlerinde partililerle birlikte sivil toplum kuruluşları, sendikalar, şehit yakınları ve gazilerle tüm illerde bir araya geleceklerini söyledi.

Gazetecilerin, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili sorusu üzerine Usta, İmralı ile görüşmeler sonucu Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ortaya çıktığını ifade ederek, "Terörle ilgili bugüne kadar hep şunu demiyorlar mıydı bize; 'Terörle müzakere edilmez, terörle mücadele edilir'. Hani PKK bitmişti? Bitmiş bir PKK ile niye masaya oturuyorsun? PKK'nın söylediklerinin bir kısmını kabul etmektir ve bunu müzakere ediyorum demektir. Bu ülke yani kendi vatandaşına soykırım yapıldığı iddiasının müzakere edilecek bir yanı var mı? Yok." dedi.

Yapılan müzakerenin barış getirmeyeceğini savunan Usta, şöyle devam etti:

"Elli bin kişinin katili olan bir örgütün ve o örgütün başının, efendim bir barış güvercini olması mümkün olabilir mi? Dünyanın neresinde böyle bir şey var? ve hep şunu söylemiyor muydu Sayın Cumhurbaşkanı, 'YPG eşittir PKK' diyordu. O zaman niye bugün YPG'nin adını anan yok? Silah yakılması, silah gömülmesinin içerisinde niye YPG yok? YPG, PYD meselesini hiç ağzına alan yok. Tam tersine İbrahim Kalın'ın bundan bir 15-20 gün önce işte 'PYD, YPG, Suriye Devleti'ne entegre olmalıdır' dedi. Terörist bir devlete nasıl entegre olur? Yüz bin tane teröriste üniforma giydiriliyor. Tehlike bu zaten. Şu anda alınması gereken sonuç alındı. Nedir o sonuç? İsrail ve Amerika'nın sömürgesi bir terör devleti. Adı Kürt olan bir terör devleti kuruluyor. Türkiye ağzını açmıyor. Eskiden sınır ötesi harekat kararıyla yapıyordun. ya şimdi savaş ilan etmen lazım oradaki teröriste müdahale etmek için. Çünkü terörist üniforma giydi, subay oldu, astsubay oldu, ne bileyim çavuş oldu, onbaşı oldu, general oldu. Meseleyi böyle görmek lazım."

Ünzile Yüksel ise Suriye'de yaşananlardan sonra Türkiye'nin İsrail'le komşu durumuna geldiğini aktardı. Suriye'ye kurulacak terör devletinin arkasında İsrail devletinin olduğunu dile getiren Yüksel, "İsrail, çocuk, kadın demeden herkesi öldürüyor. Binlerce insan katledildi orada ve kimsenin de sesi çıkmıyor. Biz o davaya müdahil olabiliriz, olmak da zorundayız. Eğer bu coğrafyada sesimiz olacaksa ama bunun dışında kendi sınırlarımızın güvenliği açısından burada çok akılcı politika izlemek lazım. Halktan bir şey gizlememek lazım. Bizim de görevimiz bu İYİ Parti olarak." diye konuştu.

Parti değiştiren siyasetçileri tasvip etmediğini de belirten Yüksel, şunları kaydetti:

"Yani AK Parti'ye gidenler cehenneme de CHP'ye gidenler cennete mi gitti? Bana sorarsan bütün gidenler bizim gözümüzde seçmene ihanet etmişlerdir. Hangi partiden seçilmişsen o partide devam edersin. Kuruluş felsefemizden sapıldığında o zaman tartışırız, meşrulaşır ama böyle bir şey yok. Sayın Müsavat Dervişoğlu dimdik durduğu kuruluş felsefesi noktasında duruyor. Mesele Türkiye meselesi. Liderimize güvenin. Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun söylemlerine güvenin. Ne bizim başımızı eğdi, ne Türk milletinin başını eğdi. Esas olan, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilkeleriyle sonsuza kadar ayakta kalması. Biz bunun için varız. Biz siyaseti meslek olarak görenlerden değiliz. Biz siyaseti millete hizmet olarak görenlerdeniz. Onun için buradayız."

Programa, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, partililer ve basın mensupları katıldı.