İYİ Partili ismin tır çıkışına Bakan Kurum'dan yanıt geldi: Bu benim seçim çalışmam değil

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen'in paylaştığı "Bakanlığın tırı benim seçim çadırımın yanına çekildi" videosuna Bakan Kurum'dan cevap geldi. Kurum, "Değerli genç arkadaşım, bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin." ifadelerini kullandı.

İyi Parti İstanbul Milletvekili Adayı Orhun Ertürkmen, sosyal medyadan yayınladığı video ile seçim çadırının yanına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tırının çekilmesine tepki gösterdi. Ertürkmen, "Benim rakibim tır. Devletimin tırı bana rakip oldu ve çadırımın yanında çalışıyor. Rakibim Çevre ve Şehircilik bakanı olduğu için Murat Kurum, çadırımın yanına tırını çekmiş" dedi.

BAKAN KURUM'DAN YANIT GELDİ

Bakan Kurum'dan İYİ Partili Ertürkmen'e yanıt geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Kurum, "Değerli genç arkadaşım, bu benim seçim çalışmam değil. Bakanlığımızın kentsel dönüşümle ilgili bilgilendirme tırı. Gidip sen de bilgi alabilir, kentsel dönüşüme her yerde karşı çıkan siyasi büyüklerinin aksine sürece katkı sağlayabilirsin." ifadelerini kullandı.