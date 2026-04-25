İyi Partili Çömez ve Türkoğlu'ndan Açlık Grevindeki Madencilere Destek Ziyareti

Haber: Hilal ACAR / Kamera: Hakan KARADUMAN

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu, Ankara'da Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren Yıldızlar SSS Holdinge bağlı Doruk Madencilik işçilerini ziyaret etti. Çömez, "Bu ceberut düzene, tek adam rejimine, baktığı yerde rant ve talan gören güruha sesleniyorum: Kendinize gelin, bu ülkenin asli sahiplerinin, bu ülkenin asil evlatlarının hakkını, hukukunu koruyun. Korumazsanız zaten az kalan o siyasi raf ömrünüzü bitirmek için biz sokaklarda, caddelerde ve millet iradesinin tecelligahı olan yüce çatıda, parlamentoda gerekli mücadeleyi vereceğiz" dedi.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding'e ait Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, hakları ve ödenmeyen maaşlarını alabilmek için 6 gün önce Ankara'da açlık grevi başlattılar. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Kurtuluş Parkı'nda eylemlerini sürdüren madencileri ziyaret ederek "destek" açıklaması yaptı.

İYİ Partili Çömez, hükümeti eleştirdiği konuşmasında, şunları söyledi:

" 'Kimsesizlerin kimsesi olacağız, sessiz yığınların sesi olacağız' diye iktidara geldiler tam çeyrek asır önce. 'İşçinin alın teri kurumadan onun emeğinin karşılığı verilecek' diyerek söz vererek iktidara geldiler. ve 23 yıldır bu ülkede yer altında, yer üstünde ne var ne yoksa hepsini talan ettiler. Bir taraftan yandaşlarını zengin ettiler. Bir taraftan çeteleri ve rantiyecileri zengin ettiler. Bir taraftan da bu ülkenin asıl sahibi olan emekçi kardeşlerimizi, bu ülkenin vatandaşlarını fakruzaruret içerisine düşürdüler. Bugün bu ceberrut düzene, bu tek adam düzenine, bu aymazlara, bu baktığı her yerde rant ve talan gören güruha 'hayır' deme günüdür. Hep beraber el ele gönül gönüle emeğin alın terinin, hakkın ve hukukun savunulması gereken gündür."

"Hükümete sesleniyorum, kendinize gelin ayağınızı denk alın"

Bugün yer altında sadece bu ülkeye katma değer sağlamak için değil, kendi nafakası için değil, bu ülkeyi ayağa kaldırmak için mücadele eden, direnen, emek harcayan, gecesini gündüzüne katan işçi kardeşlerimizin yanında olma günüdür. Onun için buradayız, onun için hep beraberiz. Ben buradan hükümete sesleniyorum: Kendinize gelin ayağınızı denk alın. Emeğin, hakkın, hukukun kıymetini bilin. Burada günlerdir direnen, günlerdir mücadele eden, 'hakkımızı, emeğimizin karşılığını istiyoruz' diyen işçi kardeşlerimizin sesini duyun. Duymazsanız ya da duymak istemezseniz ya da sadece çetelerin, tefecilerin ve rantiyecilerin sesini duymaya hazırsanız hiç merak etmeyin bu ülkenin her yerinde, her bir köşesinde bu ülkenin hakkını, hukukunu savunmak için mücadele eden bu ülkenin asil evlatları var.

Bizler parlamentoda işçi kardeşlerimizin, sömürülen, hakkı ve hukuku korunmayan, emeğinin ve alın terinin değeri bilinmeyen ve cebindeki nafakası dahi çalınan işçi kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak için buradayız. İktidara, bakanlara sesleniyoruz, önümüzdeki haftaya kadar oturun bu meseleyi çözün. Bir zamanlar devletin bütün imkanlarını akıttığınız, oluk oluk zengin ettiğiniz bu yapılara talimatınızı verin, işçimizin hakkını, hukukunu korumak için gereğini yapın. Yapmadığınız takdirde Meclis'te bu konuyu güçlü bir şekilde gündeme getireceğiz ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu savunacağız.

"Parlamentoda duymaları gerektiği gibi konuşup sizin hakkınızı, hukukunuzu savunacağız"

Bu ceberut düzene, tek adam rejimine, baktığı yerde rant ve talan gören güruha sesleniyorum. Kendinize gelin, bu ülkenin asli sahiplerinin, bu ülkenin asil evlatlarının hakkını, hukukunu koruyun. Korumazsanız zaten az kalan o siyasi raf ömrünüzü bitirmek için biz sokaklarda, caddelerde ve millet iradesinin tecelligahı olan yüce çatıda, parlamentoda gerekli mücadeleyi vereceğiz.

Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Vermiş olduğunuz bu demokratik mücadele sadece Türkiye'deki işçi hakları için verilmiş bir mücadele değil. Bu ceberrut düzene 'kendine gel, ayağını denk al' diye vermiş olduğunuz onurlu bir mücadeledir. Yanı başınızdayız, beraberiz. Parlamentoda duymaları gerektiği gibi konuşup sizin hakkınızı, hukukunuzu savunacağız. Gazanız mübarek olsun. Demokratik mücadeleniz mübarek olsun. Bizler her zaman yanınızdayız."

Türkoğlu: "Bu mücadele haklı bir mücadeledir. Ekmek mücadelesidir"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Türkoğlu de konuşmasında şunları kaydetti:

" Kimse şunu atlamasın. TMSF'nin sorumluluğu üst işveren olarak hükümetin, bakanlığın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 10 yıllık, 15 yıllık tazminatları çöp edemezsiniz. Geriye doğru kazanılmış hakları çöp edemezsiniz. O nedenle buradaki işçiler, ekstra bir tavassut, torpil, ekstra maaş istemiyor. 'Gaspettiğin ödemediğin maaşımı, tazminatımı ver' diyor. En ağır şartlarda çalışan yerin altındaki işçi temsilcileri burada. Alıyor 60 bin, 70 bin lira, üstündeki alıyor asgari ücret. Nedir kardeşim bu? Zaten açlık sınırının altında ve sen bunu 3 aydır, 5 aydır ödemiyorsun. TMSF'den burayı zaten ölü fiyatına peşkeş çekilerek almadın mı? Bu nasıl bir kar hırsı? Gözlerinizi nasıl para hırsı bürümüş? Bu mücadele haklı bir mücadeledir. Ekmek mücadelesidir. Çocuğunun, alın terinin mücadelesidir. Biz İYİ Parti olarak başından sonuna kadar mücadele eden arkadaşların da yanındayız. Sonuç alacağınıza inanıyorum. Direne direne kazanacağız."

Kaynak: ANKA