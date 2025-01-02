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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" sözleriyle partisinden istifa ettiğini duyurdu.

14 Mayıs seçimlerinde istenilen başarının elde edilememesi sonrası Meral Akşener'in genel başkanlık görevini bırakması İyi Parti'de bir çöküş sürecinin başlamasına neden oldu. Son dönemlerde önemli isimlerin istifa ettiği İyi Parti'de bu anlamda halkaya eklenen son isim İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyuran Zorlu, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" dedi.

İşte Zorlu'nun istifa açıklaması;

"Veda Vakti… Aziz Milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti

"İYİ PARTİ İLE RESMİ BAĞIMI NOKTALIYORUM"

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.

"POLEMİK" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

VEKİL SAYISI 29'A GERİLEDİ

Öte yandan Zorlu'nun istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 29'a geriledi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (39)

Haber Yorumlarıoturan:

iyi partiden bende umudu kestim.

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Haber Yorumlarıbagıran adam:

Bu istifa edenler akpye geçsin.

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Haber YorumlarıSemih Serinkan:

inşallah mvekilliğin dende istifa etmiştir

Yorum Beğen100
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Haber YorumlarıÇengelköylü:

REİS NE DERSE O OLUR SENİDE BİR DÜŞÜNELİM SONRA ARAMIZA HOŞGELDİN DERİZ

Yorum Beğen47
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Haber Yorumlarıvatandaş:

ülkemizde seçilen millet vekilleri istifa ettiklerinde vekillikten de istifa etmediği sürece bu ülkeyi gerçek vatanını sevmeyen vekiller yönetemez.

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Haber YorumlarıFurkan inci:

görev tamamlandı ak parti iktidarda tutuldu ve bitiş

Yorum Beğen52
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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Halk partisine hoşgeldin

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyiyken iyi , en küçük sallantıda hadi bana eyvallah. Böyle mi geçecekti bu aşkın sonu..

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Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

sizler partilerinizin hep börek içinde olduğu zamanlarda mı oralarda duracaksınız bu iş mücadele kavga işidir eğer bir doktrine sahipseniz onu yüceltmek düşmesini engellemek için direnmek gerekmezmi havadan inme buralara gelirken o zaman partinin bir popülerliği vardı bir ekmek çıkar bizede dediniz geldiniz baktınız düşüş var vın hadi git akp ye yanaş artık oradan kesin ekmek çıkar sana vekilde oldun yalandan bişey olmasa onla idare edersin

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Haber YorumlarıMemin Aymelek:

Zaten Parti'nin varlığı yokluğu belli degil

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