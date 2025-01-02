İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti

14 Mayıs seçimlerinde istenilen başarının elde edilememesi sonrası Meral Akşener'in genel başkanlık görevini bırakması İyi Parti'de bir çöküş sürecinin başlamasına neden oldu. Son dönemlerde önemli isimlerin istifa ettiği İyi Parti'de bu anlamda halkaya eklenen son isim İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu oldu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyuran Zorlu, "Gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım" dedi.

İşte Zorlu'nun istifa açıklaması;

"Veda Vakti… Aziz Milletimin yüksek dikkatine; Kadim değerlerimize olan sadakatimle ve 'Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır' düsturuyla bugüne kadar siyaseti yalnızca bir görev değil, milletimizin aydınlık geleceği için bir sorumluluk ve hizmet alanı olarak gördüm. Bu hedef ve şuurla, davete icabet ederek, 19 Kasım 2022 tarihinde İYİ Parti ailesine katıldım. Partimin bana verdiği görevleri, zorlu bir siyasi atmosferde yüksek bir gayretle ve kıvançla yürüttüm. Bilindiği üzere, 27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 5. Olağanüstü Kurultayla partimiz, rotasının aydınlık olmasını umduğumuz bir değişim yolculuğuna çıkmıştır. Aradan geçen 8 aydan fazla zamanda, milletimin yakama taktığı şerefli vekillik nişanına yakışır bir çaba ortaya koymak adına var gücümle çalıştım.

"İYİ PARTİ İLE RESMİ BAĞIMI NOKTALIYORUM"

Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkanının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım. Bu zorunlu halde vakit, bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir. Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ PARTİ ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum.

"POLEMİK" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Almış olduğum bu kararın geçmişte ortaya koyduğumuz birliktelik ruhuna zarar vermemesi yahut polemiklere kapı aralamasına izin verilmemesi en büyük temennimdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkeme hizmet için azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim. Sevgi ve saygılarımla."

VEKİL SAYISI 29'A GERİLEDİ

Öte yandan Zorlu'nun istifasıyla birlikte Meclis'teki dağılım da değişmiş oldu. Geçen yıl yapılan genel seçimler sonrası İyi Parti'nin 44 milletvekili bulunuyordu. Bu istifayla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 29'a geriledi.