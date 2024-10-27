İYİ Parti'nin 7. Kuruluş Yıldönümü ve Cumhuriyet Bayramı Kutlamasında Müsavat Dervişoğlu'ndan Mücadele Vurgusu

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin kuruluşunun 7'nci ve Cumhuriyetin 101'inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Ankara Atatürk Spor Salonu önünde bir araya gelen partililere seslendi. Dervişoğlu, "Bugün yeniden bir tarih yazacağız. Türk'e, Türklüğe, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olanlara karşı yeni bir mücadelenin bayrağını kaldıracağız. Bugüne şahitlik yapmak üzere burada toplanan dava arkadaşlarım emin olsun ki sizin iradenizi ayağa düşürmek isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğim" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin kuruluşunun 7'nci ve Cumhuriyetin 101'inci yıl dönümünün kutlama etkinliklerinin öncesinde Ankara Atatürk Spor Salonu önünde kalabalık nedeniyle salona giremeyen partililere seslendi. Dervişoğlu'na Eşi Nahide Dervişoğlu ve kızı Zeynep Dervişoğlu da eşlik etti.

Dervişoğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener de eşi Tuncer Akşener ile birlikte salona geldi. Partililer Akşener'i alkışlarla karşıladı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve içeride yer bulamayıp bahçede toplanan partililere, "Salonun hacmi bize yeter zannettik ama İYİ Partililer Türkiye için ayağa kalkmışlar" diyen Dervişoğlu şunları söyledi:

"Salonun hacmi bize yeter zannettik ama İYİ Partililer Türkiye için ayağa kalkmışlar" diyor "Artık salonlara değil…Bugün burada yeni bir tarihi yazmak için değil, tarihe yazılmış bir kitapta sayfa olmak için toplanmış bulunuyoruz. İYİ Parti'yi kurduğumuz ve geride bıraktığımız günler içinde yaşadımız şanlı mücadelemizi Anadolu'nun her yerinden koşarak Ankara'ya taşındığı bugüne şahit olmaktan gurur duyuyorum. 7 yıl önce Türkiye çok büyük problemlerin içindeyken o problemlerin çözülebilmesi için bir araya geldik ve İYİ Parti'yi kurduk. Emeği geçen herkese; İYİ Parti'nin sürdürdüğü hukuk, adalet, hürriyet mücadelesine katkısı olan herkese büyük Türk milleti adına şükranlarımı sunuyorum.

Bugün yeniden bir tarih yazacağız. Türk'e, Türklüğe, Türkiye Cumhuriyeti'ne düşman olanlara karşı yeni bir mücadelenin bayrağını kaldıracağız. Bugüne şahitlik yapmak üzere burada toplanan dava arkadaşlarım emin olsun ki sizin iradenizi ayağa düşürmek isteyenlere karşı sonuna kadar mücadele edeceğim. Bu karabasanı bu ülkenin başından defedeceğiz. Sizin bir adım önünüzde değil, sonuna kadar yanınızdayım. Artık salonlara değil, meydanlara bile sığmayacağımız zaman yaklaşmaktadır."