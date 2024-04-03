İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı Arapça tabelaların kaldırılmasını istedi

İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı, kentteki Arapça tabelaların kaldırılması talimatı verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri Arapça tabelası bulunan iş yerlerine yönelik denetim başlattı.

Ekipler, iş yerlerinde Arapça tabela bulunan esnafa tabelalarını 5 Nisan Cuma gününe kadar kaldırmaları uyarısında bulundu.

Zabıta ekipleri, bu tarihe kadar kaldırılmayan Arapça tabelalarla ilgili işyeri sahiplerine idari para cezası uygulayarak tabelaları sökecek.