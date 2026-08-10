İYİ Parti İzmir İl Başkanı Doğan'dan Çerçeve Yasa'ya sert tepki: 'İhanetin zaman aşımı yoktur'

(İZMİR) - İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, TBMM'ye sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Çerçeve Yasa'ya tepki gösterdi. Doğan, süreci, "terör karşısındaki tavrı değiştirme girişimi olarak" nitelendirerek, "Türk milletinin geleceği, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. İhanetin zaman aşımı yoktur" dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair Çerçeve Yasa'ya ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Partinin İl Başkanlığı'nda düzenlenen açıklamada yasayı, Türkiye Cumhuriyeti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimi olarak niteleyen İl Başkanı Doğan, "Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir! İhanetin zaman aşımı yoktur" dedi.

Ülkü Doğan, ülkenin geleceğinin İmralı'dan gönderilen mesajlarla belirlenemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye" sürecinin, ülkenin kuruluş iradesi ve devletin üniter yapısıyla uyuşmadığını savundu. Doğan, "Terörle pazarlık yapılmaz. Teröristle müzakere edilmez. Devlet, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilmez. 'Terörsüz Türkiye' adı altında yürütülen sürecin geldiği nokta ortadadır. Kapalı kapılar ardında yürütülen görüşmeler, milletimizden saklanan hazırlıklar ve şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önüne getirilen sözde 'Çerçeve Yasa'. İYİ Parti olarak biz, bu oyunu daha ilk gün gördük. Başından beri karşı duruşumuzu sürdürdük. Çünkü mesele Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirme girişimidir. Mesele, silahla ve kanla elde edilemeyenlerin siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele, şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır."

"ŞEHİTLERİMİZİN KANI ÜZERİNDEN PAZARLIK YAPILAMAZ"

Sürecin, ülkenin üniter yapısını tartışmaya açabileceğini iddia eden Doğan, "Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünün açılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Şehitlerin kanı, gazilerin onuru üzerinden pazarlık yapılamayacağını söyleyen Doğan, "Milli egemenliğimiz üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz. Türk milletinin geleceği, terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez" ifadelerini kullandı.

Süreçte İmralı'nın siyasi muhatap alındığını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Biz gerçeğin farkındayız ve ilk günkü tavrımızı koruyacağız. Kimse bize 'Barış' diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez. Kimse bize 'Terörsüz Türkiye' diyerek cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez. Bizim tarafımız bellidir. Biz Türk milletinin, Cumhuriyetin, milli egemenliğin, hukukun tarafındayız. Biz şehitlerimizin emanetinin, gazilerimizin onurunun tarafındayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün tarafındayız. Kimileri İmralı'yı siyasi muhatap kabul edebilir. Kimileri milletin karşısına çıkıp bütün bunları yeni isimlerle, yeni sloganlarla, yeni ambalajlarla sunabilir. Ama biz gerçeğin adını değiştirmeyeceğiz: Terörist, teröristtir. Silah, silahtır. Tehdit, tehdittir. Devlet de devlettir.

Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir! İhanetin zaman aşımı yoktur! Ne Cumhuriyetimizi pazarlık masasına bırakacağız ne Türkiye'nin geleceğini terör örgütlerinin taleplerine teslim edeceğiz. Milletimizle birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. ve herkes şunu bilsin ki: İhanetin zaman aşımı yoktur!"

Kaynak: ANKA