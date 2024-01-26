İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu Esnaf Ziyaretinde

İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Beyoğlu'nda esnaf ziyaretinde bulundu.

Kavuncu, Dolmabahçe Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından Kılıç Ali Paşa Mahallesi Muhtarı Halil Kalafat'ın vefat eden annesinin cenaze namazına katıldı.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç'ı ziyaret eden Kavuncu, daha sonra İstiklal ve Sıraselviler Caddelerinde esnafla bir araya geldi. Kavuncu'ya ziyaretlerinde partisinin Beyoğlu Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Çavuşoğlu ile partililer eşlik etti.

Esnaf ziyaretinin ardından açıklama yapan Kavuncu, İstanbul Barosunun ilk kadın başkanı Filiz Saraç'ı ziyaret ettiklerini belirterek, "Bu çabalarımız, çalışmalarımız Türkiye'de demokrasinin kök saldığını ve kültür haline geldiğini gösteriyor. Ama bununla beraber tam demokrasinin varlığı için hukuk da şart. Can Atalay konusunu da konuştuk. İYİ Parti olarak ilk günden beri birçok beyanda bulunduk. Yargıtay'ın AYM'nin kararını tanımamasını daha önce de belirttiğimiz gibi kınıyoruz." diye konuştu.

Kavuncu, İl Başkanlığının sürdürdüğü "Bizim İstanbul" projesi kapsamında İstanbullunun ihtiyaçlarını ve sorunlarını bildiklerini belirterek, "Bunlarla ilgili hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. 4 Şubat'ta, Genel Başkan'ımızın katılacağı ve ilçe belediye başkanlarımızın tanıtılacağı bir program gerçekleştireceğiz. 1 Nisan sabahı iyi olan kazansın ki biz iyiyiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşları dinlediklerini, yüksek enflasyon, düzensiz göç, otopark ve trafik gibi başlıklarda sıkıntılar olduğunu anlatan Kavuncu, şunları söyledi:

"Çözüm önerilerimizi 4 Şubat'ta gündeme getireceğiz. Bu sorunlar yeni değil, 25-30 yıllık problemler. Belediye ile devlet kurumlarının el ele vererek altından kalkabileceği konu olarak İstanbul'daki deprem meselesi var. Biz hep 'Üçüncü yol bir alternatif.' diyoruz. İki kutuplu siyasetin deprem risklerini ortadan kaldıramadığına şahit olduk. İlgili tüm kurumların işbirliği içinde çalışması gerekiyor."