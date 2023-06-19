İyi Parti İl Başkanlarından Akşener'e Destek: 'Tarihsel Süreci de Göz Önüne Alarak Sayın Genel Başkanımıza Kurultayda Desteğimiz Tamdır'

İYİ Parti’nin 81 il başkanı, 3. Olağan Kongre’den önce Genel Başkan Meral Akşener’e destek açıkladı. Ortak açıklamada; “Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır” denildi.

İyi Parti'nin 81 il başkanı, 3. Olağan Kongre'den önce Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıkladı. Ortak açıklamada; "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır" denildi.

İyi Parti'nin 81 il başkanı 24 Haziran'da yapılacak Olağan Kongre'den önce İyi Parti lideri Meral Akşener'e destek açıkladı. İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köroğlu, Twitter hesabından "İYİ Parti İl Başkanları ortak açıklamamız" notuyla bugün yayınladığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"PARTİMİZİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİNE OLAN İNANCIMIZ TAMDIR"

"İYİ Parti; Türkiye'yi yeniden inşa etme ülküsüyle yola çıkmış binlerce vatanseverin bir araya gelerek hayat verdiği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kendini yetiştirmiş cesur bir Türk kadını olan Meral Akşener'i kurucu lideri ve Genel Başkanı olarak benimsemiş ve 25 Ekim 2017 tarihinde kurumsal kimliğini oluşturmuş siyasi bir partidir.

Kuruluşundan bugüne değin, yüce Türk Milletinin umudu olan İYİ Parti'nin lideri, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, parti içi demokrasi anlayışının en güzel örneği olarak, genel seçim sonrası 24 Haziran 2023 tarihinde 3. Olağan Kongresini yapmaya karar vermiştir. Kurultaydan, partimizin, birlik, beraberlik ve milletin umudu olma yolunda daha da güçlenerek çıkacağına, aynı azim ve cesaretle mücadeleye devam edeceğine olan inancımız tamdır.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ TARİHSEL SÜRECİ DE GÖZ ÖNÜNE ALARAK SAYIN GENEL BAŞKANIMIZA KURULTAYDA DESTEĞİMİZ TAMDIR"

Bu inançla; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in, demokrasi, hukuk, temel insan hakları, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetimizin temel değerleri için vermiş olduğu mücadelede, ardında ve yanındayız. İçinde bulunduğumuz tarihsel süreci de göz önüne alarak, ülkemizde yaşanan kutuplaşmayı sonlandıracağına, partimizi iktidara taşıyacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımıza kurultayda desteğimiz tamdır.

"SAYIN MERAL AKŞENER'İ AMASIZ, FAKATSIZ GENEL BAŞKAN ADAYI OLARAK ÖNERİYORUZ"

Yapılacak olan kongrede Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinin başkanları olarak, kurucu liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i; amasız, fakatsız, lakinsiz Genel Başkan adayı olarak öneriyor, partimize gönül vermiş milyonlarca yol arkadaşımız ve Yüce Türk milleti önünde beyan etmeyi bir görev addediyoruz. Kurultayımızın partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Saygılarımızla"

81 İL BAŞKANINDAN ORTAK İMZA

İmza veren İYİ Partili il başkanlarının isimleri ise şöyle:

Ankara Faruk Köylüoğlu, Adana Birol Büyüköztürk, Adıyaman Hacı Ahmet Türk, Afyonkarahisar Muhammet Mısırlıoğlu, Ağrı Cengiz Alparslan, Aksaray Cumali Asal, Amasya Birol Çapkınoğlu, Antalya Vahdet Afşın Karacan, Ardahan Taşkın Polat, Artvin Yusuf Sağlam, Aydın Recep Taner, Balıkesir Hasan Fehmi Yörük, Bartın Fatma Sinem Özüoklu, Batman Şeyhmus Uras, Bayburt Yılmaz Kırıcı, Bilecik Yusuf Paçacı, İnegöl Ramazan Taşkan, Bitlis Ziya Yoldaş, Bolu Burhan Aktaş, Burdur Namık Kemal Özkan, Bursa Mehmet Hasanoğlu, Çanakkale Selahattin Yıldızlar, Çankırı Aydın Akbaş, Çorum Erkan Yıldız, Denizli Özer Tunçtürk, Diyarbakır Vejdin Ensarioğlu, Düzce Yunus Özay Er, Edirne Alpay Alpagut Engin, Elazığ Servet Gürgözeler, Erzincan Ümit Özker, Erzurum Fatih Güneyin, Eskışehır Emine Edizgil, Gaziantep Mehmet Başaran, Giresun İsmail Bektaşoğlu, Gümüşhane Ali Ateş, Hakkari Yaşar Yorulmaz, Hatay Nazmi Ceylan, Iğdır Fuat Ata, Isparta Hasan Büyükçam, İstanbul Coşkun Yıldırım, İzmir Mehmet Sinan Bezircilioğlu, Kahramanmaraş Süleyman Tekerek, Karabük Recep Yılmaz, Karaman İsmet İlmi Hatipoğlu, Kars Yüksel Akbaba, Kastamonu Osman Faruk Ataşalar, Kayseri Tansu Şener, Kırıkkale Yavuz Kuzucu, Kırklareli Volkan Akman, Kırşehir Müfit Göçen, Kilis Ağa Gündoğmuş, Kocaeli Nusret Acur, Konya Kadir Ulusoy, Kütahya Nurhan Sunel, Malatya Hakan Yılmaz, Manisa Ali Zafer İksir, Mardin Süleyman Akar, Mersin Mehmet Dutar, Muğla Davut Cumhur Akmeşe, Muş Halis Saltık, Nevşehir Yücel Kesen, Niğde İbrahim Uzun, Ordu Melikşah Murat Genç, Osmaniye Serat Kılıç, Rize Kürşat Hacısüleymanoğlu, Sakarya Fatih Akgün, Samsun Hasan Aksoy, Siirt Ahmet Dündar, Sinop Serpil Ünlütürk, Sivas Volkan Karasu, Şanlıurfa Mehmet Sadık Köroğlu, Şırnak Mehmet Yılmaz İlci, Tekirdağ Gökhan Metiner, Tokat Hakan Karagöllü, Trabzon Fatma Başkan, Tunceli Eser Köse, Uşak Ayşegül Obalı, Van Selim Özgökçe, Yalova Osman Kendir, Yozgat Bünyami Katipoğlu, Zonguldak Erdal Gülay.