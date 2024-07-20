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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında KKTC'yi ziyaret etti

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla KKTC'ye giderek Boğaz Şehitliği ve Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti. Dervişoğlu'na, ziyaretlerinde parti heyeti de eşlik etti ve şehitlerin kabrine karanfil bıraktılar. Ardından Dervişoğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı dolayısıyla gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Boğaz Şehitliği ve Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarını ziyaret etti.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte, Kıbrıs Barış Harekatı sonucunda ölen Türk Silahlı Kuvvetleri askerlerinin ve bazı Kıbrıslı Türk askerler anısına Türkiye tarafından yapılan Girne'deki Boğaz Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Dervişoğlu'na, ziyaretlerinde, Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Ayyüce Türkeş Taş, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı ve Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da eşlik etti. Parti heyeti, şehitlerin kabrine tek tek karanfil bıraktı.

Ardından Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün anıt mezarına geçen Dervişoğlu ve beraberindeki heyette, Küçük'ün oğlu Mehmet Akay Fazıl Küçük de yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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