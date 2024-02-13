İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun'un babasının cenazesi toprağa verildi
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babasının cenazesi, Çay Asri Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun'un vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı çeşitli hastalıklarından dolayı kaldırıldığı Çay Devlet Hastanesinde yaşamını yitiren Ali Olgun (86) için Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Olgun'un cenazesi, Çay Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Olgun'un yakınlarının yanı sıra, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.