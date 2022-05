İyi Parti Gençlik Kolları, Yıkılmaya Başlanan Atatürk Havalimanı'nda: "Bu Yıkım Ak Parti İktidarının Son Çırpınışlarıdır"

İyi Parti Gençlik Kolları Atatürk Havalimanı'nda; bugün başlayan yıkım işlemlerini protesto etti. Ertürkmen, "Bu yıkım AK Parti iktidarının son çırpınışlarıdır" açıklamasını yaptı. İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü ve Genel İdare Kurulu Üyesi Orhun Ertürkmen, "Bu yıkım AK Parti iktidarının son çırpınışlarıdır" dedi.

İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü ve Genel İdare Kurulu Üyesi Orhun Ertürkmen, İYİ Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanı Hamza Yurtsever ve beraberindeki gençlik kolları üyeleri, Atatürk Havalimanı'nda yıkımın başlanmasına tepki gösterdi. Atatürk Havalimanı önünde açıklama yapan Orhun Ertürkmen şöyle konuştu:

"BU YIKIM GİRİŞİMİ, CUMHURİYET MİRASLARINA OLAN İHANETLERDEN YALNIZCA BİRİ"

"Bugün AK Parti iktidarının bir klasiği haline gelmiş Türkiye Cumhuriyeti mal varlıklarını ve değerlerini ortadan kaldırma girişimlerinden biriyle daha karşı karşıyayız. 7 Nisan 2019'da sivil uçuşlara kapatılan ve o güne dek ülkemizin mecazen 'en işlek' havalimanı olmuş Atatürk Havalimanı, bugün millet bahçesi olmak için yıkılıyor. Bu yıkım girişimi, AK Parti iktidarının altını çizerek söylüyorum cumhuriyet miraslarına olan ihanetlerden yalnızca biri.

İstanbul gibi hem dünya için hem de Türkiye'miz için çok önemli şehirlerden birinin tam göbeğinde, tüm ulaşım olanaklarıyla, doğu ile batı arasında bir merkez görevi üstlenen ve tüm dünyanın gerçek anlamda kıskandığı havalimanımızın önce atıl bir duruma getirilişi, şimdi de göz göre göre heba edilmesi kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bizler, AK Parti iktidarının cumhuriyet miraslarımıza olan düşmanlıklarına çoktandır aşinayız. AK Parti iktidarı, ülkemizin güvencesi olan ve işleyen tüm güzide kurumlarımızı birer birer gözden çıkarmış, şeker fabrikalarımızı, limanlarımızı, kağıt fabrikalarımızı, maden fabrikalarımızı, bankalarımızı hiç pahasına satmıştır. Türk Telekom'u dostları Hariri'ye 26 milyar liraya peşkeş çekmişlerdir. Devletin parça parça satılmasına göz yuman sayın Erdoğan, bugün de bu yıkımın sahibi olmakla övünürken, 'zafer anıtı' olarak nitelendirdiği İstanbul Havalimanı yerine tüm uçuşlarında varış noktası olarak Atatürk Havalimanı'nı seçmiştir, bu da manidardır.

"BU YIKIM, AK PARTİ İKTİDARININ SON ÇIRPINIŞLARIDIR"

Sayın Erdoğan'ın şahsen kullanmayı tercih etmediği İstanbul Havalimanı, AK Parti iktidarının cumhuriyet miraslarına olduğu gibi doğaya da düşman olduğunun çok açık bir sembolüdür. Çok daha ucuz bir maliyetle Atatürk Havalimanı'nın yolcu kapasitesini genişletebilecekken, iki havalimanı yapabilecekken, mevcut ormanların üzerine, göçmen kuşların rotasına doğaya katledecek bir biçimde İstanbul Havalimanı inşa edilmiştir. Karşılığı olmayan geçiş garantileri ile bir kez bile bu havalimanına yolu düşmemiş vatandaşlarımızın da cüzdanlarına göz dikilmiştir. Bugün Atatürk Havalimanı, metro hattı hala en işlek hatlarından biriyken AK Parti iktidarı İstanbul Havalimanı'na gidecek doğru metroyu bile doğru düzgün inşa edememişken, bu yıkım bir metro durağını doğru noktaya getiremeyen AK Parti iktidarının son çırpınışlarıdır. Bu yıkım Atatürk'ün adından dahi ürken iktidarın son kıvranışlarıdır. Biz bugün Türk gençliği olarak vatanımızı arsa arsa, parsel parsel satmış bu iktidardan hesap soruyoruz. Atatürk Havalimanı'nı neden yıkıyorsunuz? Atatürk'ün mirasından, değerlerinden, adından da mı korkuyorsunuz?

"ÜLKEMİZİN PRESTİJLİ VE İŞLEYEN KURUMLARINA OLAN DÜŞMANLIĞINIZ SEBEBİ İLE Mİ BU HAVALİMANINI YIKIYORSUNUZ?"

Atatürk Havalimanı'nın tarihi, dünya standartlarında olan bir havalimanı olmasından mı rahatsız oldunuz? Ülkemizin prestijli ve işleyen kurumlarına olan düşmanlığınız sebebi ile mi bu havalimanını yıkıyorsunuz? Bu düşmanlığınız ne zaman bitecek? Bu millete sahip olduklarınızı, dostlarınıza yok pahasına peşkeş çekmekten değerlerini yıkmaktan yorulmadınız mı? Sattıklarınızın parası yetmediği için ayağına gittiğiniz dünün düşmanları, malum ülkeler gezilerinizden hemen sonra bu yıkımın başlamasını manidar karşılıyor ve gerekçesini merak ediyoruz. İktidar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, Türk gençliğine bu soruların cevabını vermekle yükümlüdür.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti gençleri ve İYİ Parti olarak bu yıkımın en acil şekilde durdurulmasını istiyoruz. Atatürk'ün ve cumhuriyetimizin miraslarının tek adam rejiminde, bu ucube sistemde sorgusuz sualsiz ortadan kaldırılmasının her zaman olduğu gibi bugün de tam karşısındayız."

Hamza Yurtsever ise şunları söyledi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NDE YAŞAYAN HER BİR GENCİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ SATTILAR"

"Mevcut iktidar ucube sistemin verdiği güçle de hiçbir engel tanımaksızın önüne ne gelirse yıkmaya, satmaya ve talan etmeye devam ediyor. Önce burada toplanan gençlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir gencin dününü, bugününü sattılar. Şimdi de yarınlarımıza ipotek koymaya çalışıyorlar. Biz bu talana dur demeye geldik. Mevcut ucube sistemin verdiği güçle ve bu gücün verdiği sarhoşlukla maalesef iktidar dilediğini dilediği şekilde yapabileceğini zannediyor. Zannediyor ki, bu ülke kimsesiz ve bu ülkenin gençleri yok, bu ülkeyi seven insanlar yok. Ama yanılıyorlar. Bugün bu saatte, bu yıkıma 'dur' demek için burada toplandık.

"BİZ HER DAİM BU YOLSUZLUKLARIN BU HUKUKSUZLUKLARIN KARŞISINDA DURACAĞIZ"

Biz İYİ Parti olarak her daim söylediğimiz üzere; projeye değil ranta karşıyız. Dolayısıyla bu yıkımı neden yapıyorlar. Bir görselle millet bahçesi yapacağını söyleyerek aslında burayı hangi yandaşa peşkeş çektiler bunları herkese açıklamak zorundalar. Yıllar önce bir seçimle iktidara gelen mevcut iktidar şu anda toplum vicdanında meşruiyetini yitirmiş durumda. Dolayısıyla yaptığı her işin de iktidardan gittikten sonra meşruluğu sorgulanacak. Şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz; burada hangi yandaş hangi ihale ile cebini doldurmayı, kendi çocuklarının geleceğini ülkenin gençlerinin geleceğini çalarak garanti altına almayı hedefliyorsa, biz bu iktidar gittikten sonra bu yapılan sözleşmelerin bu yapılan ihalelerin hepsini tekrardan gözden geçireceğiz. Dolayısıyla kimse 'Ben bugün ihaleyi imzalarım. Cebimi doldururum ve gönül rahatlığı ile de harcarım' rahatlığı ile hareket etmesin. Maalesef yanılıyorlar ve biz her daim bu yolsuzlukların bu hukuksuzlukların karşısında duracağız."