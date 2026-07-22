İyi Parti'nin Seçim Güvenliği İçin Verdiği Meclis Araştırması Önergesi Reddedildi

(TBMM) - İyi Parti, seçmen kütüklerinden seçim bilişim altyapısına, sandık kurullarından veri güvenliğine kadar seçim güvenliğini ilgilendiren tüm süreçlerin araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Genel Kurul'daki görüşmelerde, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, seçim güvenliğinin yalnızca seçim günü alınacak tedbirlerle sınırlı olmadığını belirterek, tüm siyasi partilere ortak seçim güvenliği platformu oluşturma çağrısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin seçim güvenliğine ilişkin Meclis araştırması önergesinin gündeme alınmasına yönelik grup önerisi görüşüldü. Önergenin gerekçesini açıklayan İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, demokratik bir seçim sürecinin en temel şartının millet iradesinin sandığa eksiksiz yansıması olduğunu, bunun en önemli güvencesinin ise seçim güvenliği olduğunu söyledi.

İYİ Parti olarak seçim güvenliği çalışmalarını başlattıklarını belirten Olgun, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanlığı koordinasyonunda 81 ili kapsayan kapsamlı bir çalışma programını hayata geçireceklerini ifade etti. Olgun, il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte sandık görevlilerinin eğitiminden seçim kurullarındaki hukuki süreçlere, seçmen çalışmalarından dijital seçim yönetim sistemlerine kadar geniş kapsamlı çalışmalar yürüteceklerini söyledi.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ BÜTÜNCÜL BİR HUKUK SÜRECİDİR"

Seçim güvenliğinin yalnızca seçim günü alınacak tedbirlerden ibaret olmadığını vurgulayan Olgun, "Seçim güvenliği; bugünden başlayan, sandıkların kurulmasıyla devam eden, oy verme işlemi, oyların sayımı ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi, veri giriş süreçleri, itiraz mekanizmaları ve seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar devam eden bütüncül bir hukuk sürecidir" dedi. Seçim güvenliğinin yalnızca siyasi partilerin değil, demokratik hukuk devletinin ve millet egemenliğinin de en temel güvencelerinden biri olduğunu belirten Olgun, Anayasa'nın 67'nci maddesinin seçme ve seçilme hakkını, 79'uncu maddesinin ise seçimlerin genel yönetim ve denetimini güvence altına aldığını hatırlattı.

"SEÇİM GÜVENLİĞİ DEMOKRASİYE İNANAN HERKESİN ORTAK SORUMLULUĞUDUR"

Yeni kurulan ya da 2023 seçimlerinde ilgili ilçede ilk beş sırada yer almayan siyasi partilerin sandık kurullarına üye veremeyeceğini, yalnızca müşahit görevlendirebileceğini ifade eden Olgun, sandık kurulu üyesi verme hakkına sahip partilerin sorumluluğunun daha büyük olduğunu söyledi.

Olgun, "Seçim güvenliği yalnızca birkaç partinin omuzlarına bırakılacak bir mesele değildir. Seçim güvenliği demokrasiye inanan herkesin ortak sorumluluğudur. Sandığa atılan her oyun sahibi aziz milletimizdir. Bu nedenle korunması gereken yalnızca siyasi partilerin oyları değil, milletimizin egemenlik hakkıdır" diye konuştu.

"ORTAK SEÇİM GÜVENLİĞİ PLATFORMU OLUŞTURALIM"

Tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Olgun, partiler üstü bir anlayışla ortak seçim güvenliği platformu oluşturulmasını önerdi.

Bu platformun seçim güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlayacağını, seçim günü ortaya çıkabilecek hukuki sorunlarda koordinasyonu güçlendireceğini belirten Olgun, "Amacımız siyasi rekabeti ortadan kaldırmak değil, demokratik rekabetin hukukun güvencesi altında gerçekleşmesini sağlamaktır. Sandıkta siyasi rekabet elbette olacaktır ancak sandığın güvenliği konusunda rekabet değil, hukuk konuşmalıdır; ayrışma değil, dayanışma öne çıkmalıdır" ifadelerini kullandı.

Olgun, seçimlerin şeffaf, adil, güvenli ve hukuka uygun şekilde yürütülmesi amacıyla verdikleri Meclis araştırması önergesine destek isterken, önerge AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA