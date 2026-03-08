Haberler

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, "Dünya Kadınlar Günü"nde basın toplantısı düzenledi Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, 'Dünya Kadınlar Günü'nde basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamada, kadınların eşit haklara sahip olduğu bir Türkiye inşa etmek için kararlılık göstereceklerini belirtti. Ofluoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının kadınların korunmasında büyük bir eksiklik yarattığını vurguladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, "Kadınların korkmadan yaşayabildiği, eşit haklara sahip olduğu, emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İYİ Parti olarak söz veriyoruz." dedi.

Ofluoğlu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart'ın, kadınların yüz yıllardır süren hak mücadelesinin, adalet arayışının ve eşit yurttaşlık talebinin sembolü olduğunu belirtti.

Türkiye'de kadınların, yaşamın birçok alanında eşitsizliklerle karşı karşıya olduğuna işaret eden Ofluoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının, kadınların korunmasına yönelik en önemli uluslararası mekanizmalardan birinin ortadan kaldırılmasına neden olduğunu söyledi.

Ofluoğlu, TBMM'de kadın temsil oranının hala yüzde 19'u geçemediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadınların eşit olmadığı bir toplumda demokrasi güçlü olamaz. Kadınların güvende olmadığı bir ülkede özgürlükten söz edilemez. Bugün kutlama günü değil, bizim için bir sorumluluk günüdür. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, eşit haklara sahip olduğu, emeğinin karşılığını aldığı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. İYİ Parti olarak söz veriyoruz. Kadınların sesi olmaya, adalet talebini büyütmeye ve eşitlik mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü kadınların mücadelesi yalnızca kadınların değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğinin mücadelesidir."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış