İyi Parti'den "Az Kaldı" Kampanyası: "İktidara Yürüyoruz. Güneşin Doğmasına Çok Az Kaldı"

İyi Parti, proje ve çözüm önerilerinin yer aldığı 'azkaldi.org' adresini yurttaşların kullanımına açtı. Sloganı "az kaldı" olarak belirlenen kampanyanın reklam filminde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Biz iktidara yürüyoruz. Milletimizle beraber el ele, omuz omuza, gönül gönüle iktidara yürüyoruz. Çok az kaldı. Güneşin doğmasına çok az kaldı" sözlerine yer verildi.

İYİ Parti, 2022 yılı iletişim kampanyasının ana sloganını '#AzKaldı' olarak belirledi. Parti tarafından hazırlanan reklam filminde Meral Akşener'in de yer aldığı görüldü.

Reklam filminde Akşener'in şu sözlerine yer verildi.

"Arkamızda milletimizin desteği ile yalanları bozarak, duvarları yıkarak yürüyoruz. Milletimiz uçan fiyatlar, gün aşırı gelen zamlar, astronomik faturalar altında çile çekiyor. Milletimizi içine girdiği bu sarmaldan mutlaka kurtaracağız. Az kaldı. Biz iktidara yürüyoruz. Milletimizle beraber el ele, omuz omuza, gönül gönüle iktidara yürüyoruz. Çok az kaldı. Güneşin doğmasına çok az kaldı."

İYİ Parti Genel Merkezi'nden yapılan kampanya açıklaması ise şöyle:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİNİN EN DERİN EKONOMİK VE SOSYAL KRİZİNİ YAŞAMAKTAYIZ: Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Türkiye'yi il il, ilçe ilçe gezerek, vatandaşlarımızın dertlerini dinleyerek, TBMM kürsüsünden her hafta milletimizin taleplerini dile getirerek, İYİ Parti'nin liyakatli kadrolarının hazırladığı çözüm önerilerini, plan ve projelerini kamuoyuna açıklayarak, ' Millet Bizi Çağırıyor' kararlılığı ile başlattığı iktidar yürüyüşünün ivmesini her geçen gün artırmaktadır. İktidarın liyakat, adalet, güven ve duyarlılık yoksunluğu ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en derin ekonomik ve sosyal krizini yaşamaktayız.

TÜRK TİPİ BAŞKANLIK SİSTEMİ DİYE ADLANDIRILAN BU UCUBE SİSTEM ARTIK TÜRK MİLLETİNİN ÇİLESİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR: Suni gündemlerle gerçeklerin gölgelenmeye çalışıldığı bu buhran zamanlarında İYİ Parti olarak biliyoruz ki; Türk Tipi Başkanlık Sistemi diye adlandırılan bu ucube sistem artık Türk milletinin çilesine dönüşmüştür. Türkiye kutuplaşmadan yorulmuştur, liyakatsizlik ve fırsat eşitsizliği umutsuzluğa dönüşmüştür. Her geçen gün fakirleşen ülkemiz ve tarumar edilen devlet kurumlarımız, milletimizin şahsiyet meselesi haline gelmiştir.

AYRIŞMADAN BİR ARADA YAŞAYABİLECEĞİMİZ BİR MEMLEKET, HAKLI ÖZLEMİMİZDİR: Okula oğlunu aç gönderen annenin isyanı, kızına bir oyuncağı değil şekeri bile alamayan babanın çaresizliği, zihinlerimizi ve yüreklerimizi harap eden karanlık bir fırtına haline gelmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'İktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur' öngörüsü gereği; milletimizi koruyup kollayacak, adil, merhametli ve haysiyetli bir Türkiye'yi geleceğe güçlü biçimde taşıyacak devlet aklı ve anlayışını egemen kılmak, vazifemizdir. Umutla, huzurla, refah ve güven içerisinde, ayrışmadan bir arada yaşayabileceğimiz bir memleket, haklı özlemimizdir.

SLOGAN 'AZ KALDI': Bu amaçla hazırladığımız Mayıs 2022 İletişim Kampanyamızın ana sloganını '#AzKaldı' olarak belirledik. İYİ Parti'nin; kapsayıcı, olumlu, güven veren, içten siyaset dilini ve anlayışını gerek reklam filmimizle gerekse şarkımızla vurguladık. Sabrı tükenmiş, yorgun düşmüş milletimiz umudunu kesmesin. Milletimizle el ele, kol kola, omuz omuza vererek ulaşacağımız, güven, huzur ve yepyeni umutlarla uyanacağımız İYİ Parti iktidarına, o güneşli ve kutlu güne '#AzKaldı.' Bu vesileyle; Türkiye'nin öncelikli sorunlarını merkeze alarak, umutları gerçeğe dönüştürecek proje ve çözüm önerilerimizi 'azkaldi.org' ile milletimizin takdirine sunuyoruz."