İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hakkari'de partililerle buluştu Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Hakkari'de partililerle buluştu Açıklaması
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, terörsüz Türkiye sürecine yönelik çalışmalar ve mevcut durumu değerlendirerek, Parlamento'ya taşınması durumunda görüşlerini açıklayacaklarını belirtti. Dervişoğlu, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ziyaretlerine de devam edeceğini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclisin gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız." dedi.

Partisinin il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, ramazan ayının son haftasında Doğu ve Güneydoğu illerinde bulunduğunu söyledi.

Van, Bitlis ve Muş'u ziyaret ettiğini anımsatan Dervişoğlu, "Buradan Şırnak'a gideceğiz. Hakkari, Türkiye'nin en köşe vilayeti. Bundan sonra İran sınırı başlıyor ama ben çocukluktan beri söylerim, Hakkari yoksa Ankara olamaz. O sebeple Hakkari'nin bizim gönlümüzdeki yeri çok başkadır. Tek başıma da gelmedim. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz ve genel idare kurulu üyelerimiz bu seyahatimizde bize refakat ettiler. Gittiğimiz her yerde yörenin sorunlarıyla ilgili bilgi ve fikir sahibi olmaya gayret sarf ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin her köşesinin cennet gibi olduğunu, ilk kez geldiği kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Dervişoğlu, bu ziyaretlere devam edeceğini aktardı.

Dervişoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin ise şöyle konuştu:

"Yasal düzenlemelerle ilgili hangi çalışmaları yapmışlar, onlara bir bakalım. Her şeyi yerinde ve zamanında konuşmayı tercih ediyorum. Hem yetkili kurumlarımızla istişarelerde bulunuyoruz hem de yaşanan süreci doğru bir biçimde değerlendirmeye gayret sarf ediyoruz. Meclisin gündemine taşındığında bu konuyla ilgili görüş ve kanaatlerimizi açıklayacağız. Türkiye'de milletin beklentisinin hilafına bir adım atma çabası söz konusu olursa bu, meclisteki aritmetik yeterlilikle olabilecek bir iş değil. Milletin o işe rızası var mı? Önce ona bakılması icap ediyor. Neyi getirecek, ne amaçla getirecek, ne zaman getirecek göreceğiz. İYİ Parti'nin duruşu belli, terörle mücadele noktasında atılması icap eden adımları doğru bir biçimde, net bir şekilde tanımlıyor."

İYİ Parti İl Başkanı Ali Önal, Dervişoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, tablo hediye etti.

Dervişoğlu, programın ardından Şırnak'a hareket etti.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı
Savaşta bir ilk! ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı

ABD ve İsrail'in ardından bir ülke daha İran'a saldırdı
Tanju Özcan dosyasında yasak aşk iddiası! Mesajlar ifşa oldu: Hepinize yeterim

Yasak aşk ifşa oldu! Bir "hepinize yeterim" vakası daha
Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti

Can damarından vurulan İran, Körfez ülkesini hedef seçti
Trump: İran anlaşma istiyor ama bunu kabul etmem

Trump'tan kafaları karıştıran bir iddia daha
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
İlber Ortaylı'nın ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var

Ailesinden anlamlı istek! Cenazeye geleceklere bir çağrıları var
Savaş sürerken Türkiye'den yeni 'Kamikaze İHA K2' hamlesi! Bayraktar 'sürpriz' deyip duyurdu

Savaş sürerken Türkiye'den stratejik hamle! "Sürpriz" deyip duyurdu
8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu

8 yaşındaki çocuğun 7 yıllık esareti! Çöp yığınları arasında bulundu
Sıfır konutta talep çakıldı! Payı 10 yılın en düşüğünde

Vatandaş sıfır evden vazgeçti! Satışlar çakıldı, alıcı yok
Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste

Sadece 6 gün kullanabildi! Sıfır otomobili 6 aydır serviste
ABD, adım adım kara savaşına hazırlanıyor! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor

Adım adım kara savaşı! Asker sayısı arttı, savaş gemisi de geliyor