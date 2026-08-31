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İYİ Parti Milletvekili Arslan Beypazarı'nda Esnafı ve Gençleri Dinledi

İYİ Parti Milletvekili Arslan Beypazarı'nda Esnafı ve Gençleri Dinledi
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İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Beypazarı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Uğur Turan ve beraberindekilerle birlikte esnafla buluşan Arslan, gençlerle de sohbet ederek onların beklenti, talep ve önerilerini dinledi. Arslan, gençlerin siyasette hem bugünün hem de geleceğin söz sahibi ve karar ortağı olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Beypazarı'nda ziyaretler gerçekleştirdi.

İYİ Parti Beypazarı İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arslan, İlçe Başkanı Uğur Turan ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaptı.

Ziyaretlerde gençlerle sohbet eden Arslan, gençlerin beklenti, talep ve önerileri dinledi.

Arslan, gençlerin siyasetin yalnızca geleceği değil, bugünün de söz sahibi ve karar ortağı olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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