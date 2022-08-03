İyi Parti Ankapark İçin 'Dinozorlar' Videosu Hazırladı: "Günümüz Dinozorları Meteorla Değil Sandıkla Gidecekler"

İyi Parti Gençlik Kolları, Ankapark sürecinin anlatıldığı 'Dinozorlar' başlıklı video hazırladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de paylaştığı videoda, "Dinozorlar, bundan milyonlarca yıl… Pardon. Milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceğini düşünseler de günümüz dinozorları meteorla değil sandıkla gidecekler" denildi.

İYİ Parti Gençlik Kolları, 2019'da yerel seçimden hemen önce açılan ve 3 yıllık yargı sürecinin ardından 18 Temmuz'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen Ankapark sürecinin anlatıldığı "Dinozorlar" videosu hazırladı. Videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Orman Çiftliği'ni (AOÇ) kurduğu günlere ilişkin orjinal görüntülere de yer verildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de "Sandıkla gidecekler" notu ile sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki açıklama şöyle:

"Dinozorlar… Mezozoik dönemde ortaya çıkan, Arkozor sürüngen grubuna ait, günümüzde yaşayan tek üyelerinin kuşlar olduğu var sayılan efsane yaratıklar… İsimleri Yunancada korkunç kertenkele anlamına gelen, bundan yaklaşık 240 milyon yıl önce ortaya çıkan dinozorlar, başlarına gelecek felaketten o yıllarda habersizdi. Meteor düşmesi? Volkanik patlamalar? Küresel Isınma? Bizce hayır.

"PEKİ ONLARI BUNU YAPMAYAN İTEN SEBEP NEYDİ? DİNOZOR SEVGİSİ Mİ?"

Peki yalnızca dinozorlar mı, kesinlikle hayır. Köpekbalıkları, kediler, kablolar, tren rayları, ne olduğu anlaşılamayan bir şey, çarpışan arabalar, robotlar, atlıkarıncalar, ne işe yaradığı bilinmeyen yuvarlak birçok şey. Madame Tussauds'yu kıskandıracak heykeller, teleferikler ve daha bir sürü şey… Peki onları bunu yapmayan iten sebep neydi? Lunapark sevdası mı? Dinozor sevgisi mi? Halka hizmet mi? (Erdoğan'ın açıklaması) 'Bizim siyasetimiz, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti.' (Bilgisayar hatası).

"ÇARPIŞAN ARABALARIN ÇARPIŞMADIĞI DÜNYANIN İLK VE TEK LUNAPARKI"

Space X Falcon Heavy roketinin maliyeti 500 milyon dolarken, 801 milyon dolar maliyetle Ankapark! Çarpışan arabaların çarpışmadığı dünyanın ilk ve tek lunaparkı. (Erdoğan'ın Açıklaması) 'Dünyanın en büyük 2. fıskiyesine ev sahipliği yapıyor'. (Cem Yılmaz'ın film repliği) 'Şuraya bak fıskiyeyi de kırmışlar'. Elon Mask çıkaracak imkanlara sahipken, neden bunları çıkarıyoruz?

"ANKAPARK'I YAPMAK YERİNE NELER YAPILABİLİRDİ"

Ankapark'ı yapmak yerine neler yapılabilirdi? KYK borçları silinebilirdi. Öğrenciler için yurtlar yapılabilirdi. Genç girişimcilere destek verilebilirdi. EYTlilerin sorunları çözülebilirdi. Çiftçilerin üretim maliyeti düşürülebilirdi. ya da en azından yeni bir kriz yaratmayarak; futbol oynamaya devam edilebilirdi. Arkadaşlarla PUBG atılabilirdi. Gündüz programlarına çıkılabilirdi. Hunharca stalk atılabilirdi. Dostlarla hasbihal edilebilirdi, evde oturulabilirdi. Hiç değilse biraz düşünülebilinirdi. (Erdoğan'ın açıklaması) 'Ama, geri al, geri al'

"GÜNÜMÜZ DİNOZORLARI METEORLA DEĞİL SANDIKLA GİDECEKLER"

Dinozorlar, bundan milyonlarca yıl… Pardon. Milyarlarca dolar önce yeniden ortaya çıktılar. Her ne kadar güçlü görünmeye çalışsalar da çevrelerine hükmettiklerini ve devirlerinin bitmeyeceğini düşünseler de günümüz dinozorları meteorla değil sandıkla gidecekler. Ankapark, Türkiye'de şimdiye kadar yapılmış israfın ve yolsuzluğun hepimizin gördüğü hali. Ama hiç merak etmeyin… Türkiye'nin kaynaklarının yalnızca Türk milleti için kullanılacağı günlere, çok az kaldı. (Akşener'in Ankapark açıklamasından alıntı) 'Niye böyle bir dinozor merakı vardır? Anlayamadım. Dinozor takıntısı'. (Mansur Yavaş'ın Akşener'e cevabı) 'Geçmişine gitmek lazım efendim'."