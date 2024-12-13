IV. Cerrahpaşa Pediatri Günleri İstanbul'da Başladı

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "IV. Cerrahpaşa Pediatri Günleri", "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" temasıyla İstanbul'da başladı.

Şişli'de bir otelde gerçekleşen kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, kongrede ilk gün, çevre sorunlarının çocuk sağlığı üzerine etkilerini ve çözüm yollarının tartışılacağını, ikinci günde ise pediatride tanı ve tedavide güncel yaklaşımların ele alınacağını söyledi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak amaçlarının öncelikle çocuk sağlığını korumak olduğuna dikkati çeken Zeybek, "Bizler ne yapabiliriz? Çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz. Onlar neyle karşı karşıya? Çünkü onlar bizim geleceğimiz, onların çocukları, onların geleceği. Dolayısıyla çocukların sağlıklı olması gelecek nesillerin de sağlıklı olması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Kongrede çevre kirliliğinin çocuk sağlığı üzerindeki etkilerinin ele alınacağına dikkati çeken Zeybek, şöyle devam etti:

"Hepimiz ekrana maruz kalıyoruz. Şu anda bizler ve çocuklarımız hareket etmiyoruz. 'Nasıl hareketlendirebilirsiniz çocukları?' Onu konuşalım istedik. Sonra, pediatride tükenmişliği konuşalım, dedik. Çocuk sağlığıyla uğraşan hekimlerin giderek azaldığını biliyoruz. Evet sonuçta Türkiye'nin en başarılı öğrencileri hekimlik eğitimini seçiyor. İlk 10 bin içindeki insanlar seçiyor ama sonuç olarak pediatrinin ciddi olarak kan kaybı yaşadığını biliyoruz ve bu bizi gerçekten endişelendiriyor. Kongrenin ikinci günde ise genel pediatri konularına değiniyoruz. Kongremiz sadece bilimsel bir platform değil, aynı zamanda eğlenceli anlara da ev sahipliği yapacak. Ödüllü kahoot yarışmalarıyla katılımcılarımızın keyifli zaman geçirmelerini sağlarken, interaktif bir oturumla pediatristler kendi çocuklarını büyütürken nasıl sorunlar yaşıyor sorusunu ele alacağız."

Çocuk sağlığını etkileyen çevresel konular ele alındı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da ülkenin ilk pediatri eğitiminin hastanelerinde başladığını anlattı.

Kasapçopur, pediatri bölümünde 40'a yakın öğretim üyesi, 100'e yakın asistan ve 50'ye yakın yan dal uzmanıyla birlikte çocukların iyiliği için çalıştıklarını anlatarak, çocuklara daha sürdürülebilir bir dünya bırakmanın önemine değindi.

Prof. Dr. Ertuğrul Kıykım ise "Besinlerdeki Pestisit ve Ağır Metallerin Nörobilişsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi" başlıklı konuşmasında, modern tarım ve sanayileşmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlattı.

Doç. Dr. Deniz Aygün de "Değişen Dünyanın Yeni Enfeksiyon Tehditleri" başlıklı sunumunda, iklim değişikliği ve çevresel faktörlerin yeni enfeksiyon hastalıklarının yayılmasındaki rolünü ve halk sağlığı üzerindeki sonuçlarını ele aldı.

Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı ise "Astım ve Solunum Sağlığı Üzerindeki Yeni Tehditler" başlıklı sunumunda, hava kirliliği ve elektronik sigara gibi modern tehditlerin çocukların solunum sağlığı üzerindeki etkilerini ve alınması gereken önlemleri anlattı.

İlk gün, "Sürdürülebilir Dünya ve Çocuk" teması çerçevesinde, çevre sorunlarının çocuk sağlığı üzerine etkilerini ve çözüm yolları tartışıldı.

Kongrenin ikinci gününde pediatride tanı ve tedavide güncel yaklaşımları ele alınacak.

Bilim dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren kongrede, bu yıl 450'nin üzerinde katılımcı yer alıyor.