İTÜ AUV Takımı, RoboSub 2025 Yarışmasında Dünya Üçüncüsü Oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencilerinden oluşan İTÜ AUV (Autonomous Underwater Vehicle) Takımı, geliştirdikleri otonom su altı aracıyla ABD'de düzenlenen RoboSub 2025 yarışmasında dünya üçüncülüğü elde etti.

ABD'nin California eyaletine bağlı Irvine kentinde 11-17 Ağustos arasında gerçekleştirilen yarışmaya, 9 ülkeden 58 takım katıldı. Su altı teknolojilerinin en prestijli uluslararası yarışmaları arasında gösterilen etkinlikte, ekipler gerçek dünya denizcilik senaryolarına uygun zorlu görevlerde yarıştı.

Görevler arasında torpido fırlatma, kapıdan geçip takla atma, sepete top bırakma, su altındaki objeleri alıp taşıma gibi ileri seviye otonom sistemlerin test edildiği aşamalar yer aldı.

İTÜ AUV Takımı, geliştirdiği otonom su altı aracıyla finale kalarak dünya üçüncüsü oldu.

Takım Kaptanı Zeynep Demirbaş, AA muhabirine, takımın otonom su altı araçları geliştirmek ve bu alanda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Çalışmalarına 2016 yılında uzaktan kumandalı su altı araçları (ROV) ile başladıklarını belirten Demirbaş, 2018'den itibaren tamamen otonom araçlara yöneldiklerini ifade etti.

Demirbaş, bugüne kadar Turkuaz, Turkuaz Mini, Taluy ve Taluy Mini olmak üzere dört farklı araç geliştirdiklerini anlatarak, "Bu araçların mekanik tasarımından elektronik devrelerine, yazılım algoritmalarından testlerine kadar her aşamasını kendi ekibimiz yürüttü. Her yıl yeni teknolojiler ekleyerek araçlarımızı daha ileriye taşıdık." dedi.

Takımın, pek çok mühendislik alanından yararlandığını vurgulayan Demirbaş, "Mekanik tasarım, elektronik sistemler, haberleşme altyapısı, kontrol mühendisliği ve malzeme bilimi gibi alanların hepsini entegre ederek ilerliyoruz. Takımımız mekanik, elektronik, yazılım ve organizasyon olmak üzere dört alt ekipten oluşuyor. Her ekip kendi uzmanlık alanında görev alıyor." diye konuştu.

"Akustik modemimizi sıfırdan tasarlayıp ürettik"

Demirbaş, projede su altında sızdırmazlık sağlamak ve haberleşme kısıtlarını aşmanın en kritik engeller arasında yer aldığını, yüksek maliyetli sensörlerin güvenliği ve hassas çalışmasının da önemli bir sınav olduğunu dile getirdi.

Takımın en yenilikçi çözümünün, iki araç arasında akustik haberleşme sistemi olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Su altında radyo dalgaları kullanılamadığı için iletişim sadece akustik sinyallerle mümkün. Biz kendi akustik modemimizi sıfırdan tasarlayıp ürettik. Yarışmaya kendi modemini geliştirerek katılan tek takım olduk. Bu sayede araçlarımız gerçek görevlerde olduğu gibi koordineli şekilde çalışabildi." dedi.

Demirbaş, "Araçlarımız savunma sanayisinde torpido fırlatma ve mayın bırakma gibi görevlerin yanı sıra, doğal gaz boru hatlarının bakımı, deniz tabanı haritalandırması gibi sivil uygulamaları da modelliyor. Aracımızın testlerini İTÜ Olimpik Havuzunda gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

RoboSub 2025'te elde edilen üçüncülüğün kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Bu başarı aylar süren yoğun çalışmaların, uykusuz gecelerin ve sayısız testin ürünü. Türkiye'yi ve üniversitemizi uluslararası bir platformda temsil etmek tarifsiz bir mutluluk. Şimdi daha büyük hedefler için ilham doluyuz."

"Bu sonuç vizyon, azim ve yenilikçiliğin ortak bir yansımasıdır"

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise İTÜ AUV Takımı'nın ABD'de düzenlenen uluslararası RoboSub yarışmasında elde ettiği üçüncülük derecesinin, gençlerin bilgi, disiplin ve birlikte öğrenmenin gücüyle neler başarabileceğini gösterdiğini belirtti.

Öğrencilerin kendi teknolojisini geliştirerek dünyanın en prestijli platformlarından birinde üniversiteyi ve Türkiye'yi temsil etmesinin yalnızca bir derece olmadığını vurgulayan Mandal, "Bu sonuç vizyon, azim ve yenilikçiliğin ortak bir yansımasıdır." dedi.

Prof. Dr. Mandal, farklı disiplinlerden öğrencilerin bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaşmasının, ortak akılla çözümler üretmesinin ve yenilikçi teknolojiler geliştirmesinin bu uluslararası başarının temelini oluşturduğunu aktararak, "İTÜ AUV Takımı'nı, onları destekleyen akademisyenlerimizi ve sürece katkı sunan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu değerli derece, öğrencilerimizin gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağının güçlü bir işaretidir." diye konuştu.