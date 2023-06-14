İtfaiye ekipleri, yangında Atatürk'ün imzaladığı Nutuk kitabını kurtardı

Yangın, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatı katında çıktı. Yangın dördüncü günde söndürüldü. İddiaya göre, Atatürk'ün imzaladığı Nutuk, yangının çıktığı 6 katlı binanın giriş katındaki lojistik deposunun ofisinde bulunuyordu. 2009 yılından beri 6 katlı binada lojistik depolama yeri işleten Yakup Sermet Tezcan'ın (53), 1914 doğumlu babaannesi Melek Per Çobanyıldızı Tezcan'ın, İzmir Lisesi'nde düzenlenen zeybek gösterisinde Atatürk'e imzalattığı Nutuk, 2014 yılından beri Tezcan'ın İkitelli'de giriş katındaki ofisin içinde kitapların bulunduğu odada korunuyordu. Tezcan'ın itfaiye erlerine babaannesinden kalan Atatürk tarafından bizzat imzalanmış Nutuk kitabının işyerinde olduğunu anlatması üzerine, bir itfaiye eri içeri girip kitabı kurtardı. Kitap kurtarıldıktan sonra duygu dolu anlar yaşandı.

"ZEYBEKLERE NUTUK HEDİYE EDİLMESİNİ İSTEMİŞ, İMZALI OLARAK VERİLMİŞ"

"ISLANMASIN DİYE GÖĞSÜNE SAKLAMIŞ"