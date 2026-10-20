ITC'den ilk kez devlet bakanı seçilmesi Kerkük Türkmenlerince memnuniyetle karşılandı

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Irak Meclisinde bakanlıklar için yapılan seçimlerde, "ilk kez" Irak Türkmen Cephesinden (ITC) bir adayın devlet bakanlığı görevine seçilmesi Kerkük'teki Türkmenler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkmenler, nisan ayında Irak Meclisinde yapılan oylamada Kerkük Valisi olarak seçilen ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın devlet bakanlığı görevine getirilmesini hükümette temsil edilmeleri ve Irak siyasetinde daha etkin rol üstlenmeleri açısından önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Türkmenlerin son bir yılda gerek Kerkük'te gerekse Bağdat'ta devlette önemli görevlere gelmesi, Irak'ta siyasi temsilinin güçlenmesinin bir yansıması olarak görülüyor.

???????- ITC'nin uzun yıllar sonra kabinede yer alması "gecikmiş bir adım"

Kerkük İl Meclisi ITC Üyesi Sevsen Abdulvahit Ceddu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'te Baas rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez ITC'den bir adayın devlet bakanlığı görevine getirilmesinden ve Türkmenlerin hükümette temsil edilecek olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Irak'ta Türkmenleri temsil eden en büyük siyasi parti olan ITC'nin uzun yıllar sonra kabinede yer almasını "gecikmiş bir adım" şeklinde nitelendiren Ceddu, Türkmenler olarak yeni hükümetten umutlu olduklarını dile getirdi.

ITC'nin son 23 yıldır Irak siyasetinde Türkmenleri en iyi şekilde temsil ettiğini ifade eden Ceddu, partinin Kerkük Valiliği görevinde olduğu gibi yeni hükümette de başarılı olacağına inandığını dile getirdi.

Ceddu, ITC olarak Irak'ın siyasi karar merkezi Bağdat'ta ve hükümette daha etkin olmaya çalışacaklarını vurguladı.

"ITC'den bir bakanın göreve getirilmesi bizi mutlu etti"

Kerküklü araştırmacı ve yazar Özdemir Hürmüzlü, ITC'nin yıllardır Irak siyasetinde önemli rol oynadığını belirterek, yeni kabinede bir Türkmen bakanın yer almasının Türkmenler ve Kerkük açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

Özellikle son bir yılda Türkmenlerin Irak siyasetinde daha etkin roller üstlenmeye başladığına dikkati çeken Hürmüzlü, "Yaklaşık 100 yıl sonra Kerkük'e bir Türkmen valinin atanması ve şimdi de ITC'den bir bakanın göreve getirilmesi bizi mutlu etti." dedi.

Irak'ta Araplar ve Kürtlerden sonra üçüncü asli unsur olan Türkmenlere bu hakkın geç tanındığını vurgulayan Hürmüzlü, Türkmenlerin her zaman Irak siyasetine olumlu katkı sunmak istediklerini ifade etti.

Kerkük Valiliği görevinin yeniden Türkmenlerde kalacak olmasından ayrıca memnun olduğunu dile getiren Hürmüzlü, Türkmenlerin Irak'ta ilk kez aynı dönemde hem valilik hem de bakanlık görevini üstlendiğine dikkati çekti.

Hürmüzlü, bu önemli siyasi kazanımların ITC'nin doğru ve titiz siyasi çalışmaları sonucunda elde edildiğini söyledi.

"Türkmen bakanın Kerkük ve Irak için çalışacağına inanıyorum"

Kerküklü esnaf İbrahim Ahmet de Türkmenlerin çok daha önceden böyle makamlarda yer alması gerektiğini belirterek, Türkmenlerin üstlendikleri her görevde başarılı olacaklarına inandığını dile getirdi.

Türkmen bir bakanın yalnızca Kerkük için değil, tüm Irak için çalışacağına inandığını ifade eden Ahmet, Muhammed Seman Ağa'nın valilik görevinde olduğu gibi bakanlık görevini de layıkıyla yerine getireceğini söyledi.

Ahmet, "Türkmen bakanın Kerkük ve Irak adına çok güzel işler yapacağına inanıyorum." diyerek Ağa'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Muhammed Seman Ağa, iki gün içinde Kerkük Valiliği görevinden istifasını sunacak

Nisan ayında, yaklaşık 100 yıl aradan sonra Kerkük Valiliği görevine seçilen ilk Türkmen olan ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, 16 Ekim'de Irak Meclisi tarafından devlet bakanlığı görevine getirilmişti.

Ağa'nın iki gün içinde valilik görevinden istifasını Kerkük İl Meclisine sunması bekleniyor.

İstifanın ardından ITC'nin Kerkük İl Meclisine sunacağı üç adaydan biri yeni vali olarak seçilecek.

Kerkük'teki Türkmen, Kürt ve Arap siyasi koalisyonları arasında varılan dönüşümlü valilik anlaşması uyarınca, valilik görevi bu yılın sonuna kadar Türkmenlerde kalacak.

Kaynak: AA