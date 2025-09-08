İtalyan Milletvekili Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Destek Verecek

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin'le dayanışma amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na katılacağını açıklayan İtalya Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, Gazze konusunda Avrupa hükümetlerinin yapamadığını örgütlü sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiğini ve bunun uyanış anlamını taşıdığını söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak teknelere binerek tarihi misyona gideceğini duyuran 4 İtalyan parlamenterden biri olan ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) Milletvekili Scotto, filonun kalkışı için hazırlıkların sürdüğü Sicilya'daki limanda AA muhabirine değerlenmelerde bulundu.

Bu filoya bir İtalyan milletvekili olarak katılıp destek verme kararını nasıl aldığı sorulan 47 yaşındaki Scotto, "Öncelikle, biz şunu düşünüyoruz: Bu aylarda örgütlü sivil toplum, aktivistler, dernekler, gruplar Avrupa hükümetlerinden çok daha fazlasını yaptı. Avrupa hükümetleri, hiçbir ciddi baskı adımı atmadılar ( İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetine karşı." dedi.

Avrupa hükümetlerinin bu halinin iç kamuoylarında tepki çektiğini belirten Scotto, bu durumun kamuoyunun büyük bir kesiminde huzursuzluk, öfke ve büyük bir tepki yarattığını anlattı.

Scotto, şunları ifade etti:

"Bunu, amacı iki yıldır süren savaşla bitap düşmüş bir halka insani yardım ulaştırmak olan bir insani misyonun içine yönlendirmenin doğru olduğunu düşünüyorum ve bazı kurum temsilcilerinin burada olması da doğru. Biz, dört kişiyiz, İtalyan milletvekilleri ve Avrupa Parlamentosu üyeleri, farklı siyasi partilerden. Buradayız çünkü barıştan, dayanışmadan insan haklarından bahsedildiğinde İtalya Cumhuriyeti'nin var olduğunu göstermek istiyoruz."

"Ben korkmuyorum"

İsrail'in filoya Akdeniz'de saldırması ya da sert müdahaleyle durdurması ihtimali hatırlatılan Scotto, "Ben korkmuyorum çünkü uluslararası kamuoyunun, hükümetleri insani bir koridor açmaya zorlayacağına inanıyorum. Bu, bizim hedefimiz. Ayrıca böyle bir filoya uluslararası sularda saldırmak imkansız, bu Birleşmiş Milletler'in (BM) bütün uluslararası sözleşmelerine ve insan haklarına aykırıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırmaması için hükümetlere iş düştüğüne dikkati çeken Scotto, bu ihtimalin engellenmesi gerektiğini, bunu hükümetlerin yapabileceğini söyledi.

Scotto, "Umarım uyanırlar. Biz, (İtalya Başbakanı Giorgia) Meloni'den çok basit iki şey istedik: Birincisi, bu yardımların yerine ulaşması için harekete geçmen gerekiyor çünkü bu yardımlar, senin hükümet olarak temsil ettiğin İtalyan vatandaşlarının topladığı yardımlardır. İkincisi, aktivistlerin diplomatik dokunulmazlığa sahip olması için çalışmalısın. Bu, şu anda son derece önemli bir meseledir." yorumunu yaptı.

Küresel Sumud Filosu için Scotto şunları söyledi:

"Bence bu, halkların uyanışının bir işareti. Venedik Film Festivali'nde 'En iyi erkek oyuncu' ödülünü alan Toni Servillo'nun da dediği gibi, risk aldıklarını bilerek yola çıkan bu aktivistler, İtalyan kurumlarını onurlandırıyor ve Filistinlilerin onurunu savunmak için güçlü bir mesaj veriyor. Bu, gerçekten halklar arasındaki işbirliğini ve tarihin yönünü değiştirecek bir işarettir. Umarım sonuna kadar varırız."

Küresel Sumud Filosu İtalya Sözcüsü Maria Elena Delia, 3 Eylül'de yaptığı açıklamada, PD Milletvekili Scotto, PD Avrupa Parlamenteri Annalisa Corrado, 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Senatör Marco Croatti ile Yeşil-Sol İttifak'ın Avrupa Parlamenteri Benedetta Scuderi'nin filoya katılacağını belirtmişti.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı. Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de toplamda 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.